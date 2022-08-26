Gülşen haddini aştı: Bu kez imam hatipleri hedef aldı

Bir konserinde açtığı LGBT bayrağı ile gündem olan popçu Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, bu kez de edep dışı ifadelerle imam hatiplilere saldırdı. Çolakoğlu, konserinde orkestra ekibinden biri hakkında “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” ifadelerini kullandı.

SKANDAL SÖZLERE TUTUKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen hakkında, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlattı. Başsavcılık’ın talimatıyla Gülşen İstanbul’daki evinden polisler tarafından alınarak ifadeye götürüldü. Gülşen, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe, Gülşen’in “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan tutuklanmasına karar verildi.

BU DAVA EMSAL OLSUN

Gülşen’in açıklamaları sonrası Türkiye’nin dört bir yanındaki adliyelerde hareketlilik yaşandı. İmam hatip okulları mezunu vatandaşlar Gülşen hakkında suç duyurusunda bulunup tazminat davası açtı.

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Yeni Şafak’a konuşan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, “Sınırı aştılar. Biz İmam Hatip camiası olarak şu an bu ülkenin geleceği için mücadele eden gençlerimizi bunlara yedirmeme konusunda kararlıyız. Bu sadece İmam Hatip’te okuyan öğrenciye değil buradaki öğretmene, idareciye, veliye, mezun olan imam hatip öğrencilerine yapılmış bir hakaret. Bu yenilir yutulur bir söz değil. Bu dava bir emsal teşkil etsin, İmam Hatip liseleri sadece başarılarıyla gündeme gelsin istiyoruz” diye konuştu.

ÖNDER üyeleri toplu olarak İstanbul’da Çağlayan Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu. Adliye girişinde konuşan ÖNDER Başkan Yardımcısı Sabahattin Yamak, “Türkiye’nin dört bir yanında 81 ilinde ve 900 ilçesinde toplumun kültürünü, âdetini, örfünü ayaklar altına alan malum şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi.

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı da popçuya tepki gösterdi, açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bir şarkıcının, konserinde imam hatip liselerimizi itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz. Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır.”

CHP’den destek

CHP’den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen’e destek geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Hakaret edene dava açarsın yargı kararını verir, şarkıcı Gülşen’e bir de gözaltı kararı çıkarmışlar. Katiller, teröristler, uyuşturucu kaçakçıları dışarıda geziyor ya da ülkeden kaçırılıyor, hakarete jet gözaltı. Adaletiniz batsın.”

Çağ dışı zihniyet

Konserinde haddini aşan bir açıklama yapan Gülşen’e büyük tepki geldi.

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Bekir Bozdağ

- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “İmam hatip liselerine ve imam hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağdışı zihniyeti şiddetle kınıyorum. Sanatçı kisvesi adı altında kin, nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek, sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır. Hiç kimsenin halkımız arasında kin, nefret, düşmanlık ve ayrımcılık yapma hakkı ve hürriyeti yoktur.”

KİMSENİN HADDİ DEĞİL

Numan Kurtulmuş

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Milletimizin gözbebeği, ülkemizin en başarılı eğitim kurumlarından, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz imam hatip liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum. İmam hatiplilere ya da bir başkasına karşı sorumsuz, ötekileştirici, aşağılayıcı, düşmanlaştırıcı ifadeler kullanmak kimsenin haddi değildir.”

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NEFRET ÜRETMEK SANAT DEĞİL

Ömer Çelik

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir. Toplumun belirli bir kesimini “sapıklık” iddiası ile hedef almak ve Türkiye’yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır... Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz.”

SOYTARILIĞI SANATÇILIK SAYIYOR

Hamza Dağ

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: “Ahlaksızlığı özgürlük, terbiyesizliği cesaret, hakareti maharet sanan şarkıcının topluma fitne tohumu ekmek dışında hiçbir katkısı yok. Parasını verir LGBT bayrağı açtırırlar, parasını verir imam hatiplere saldırtırlar. Soytarılığı sanatçı sananlar haddini bilmeli!”

KABUL EDİLEMEZ

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: “En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan imam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum.”

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AKILLARA DURGUNLUK VERİCİ

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: “Belli bir kesimi “sapıklık” iddiasıyla ötekileştirmek, akıllara durgunluk verecek kadar vahşi bir yaklaşım ve net bir nefret suçudur. Şarkıcı veya sanatçı olmak hiç kimseye bu suçu isleme ve bu hadsiz yaklaşımda bulunma hakkı vermez. “

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