Gümrük görevlileri otobüsün koltuğunda tespit etti: Soruşturma başlatıldı

Ukrayna'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelmekte olan Türk plakalı bir otobüs "Kaptan Andreevo" sınır kapısına geldi. Türk vatandaşının kullandığı otobüste 28 yolcu beyan edecekleri nakit taşımadıklarını belirttiler.

"Risk analizi" yöntemine göre otobüs, yolcu bölmesindeki koltuklarda alışılmadık yoğunlukların tespit edildi. Otobüs X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesine gönderildi.