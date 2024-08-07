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Gümrük görevlileri otobüsün koltuğunda tespit etti: Soruşturma başlatıldı

Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo sınır kapısındaki denetim sırasında, beyan edilmemiş yaklaşık 939 bin 800 dolar ele geçirildi.

12:04 - 7/08/2024 Çarşamba
IHA
Para biriminin toplam tutarı 939 bin 800 ABD doları olduğu tespit edildi.
Para biriminin toplam tutarı 939 bin 800 ABD doları olduğu tespit edildi.

Ukrayna'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelmekte olan Türk plakalı bir otobüs "Kaptan Andreevo" sınır kapısına geldi. Türk vatandaşının kullandığı otobüste 28 yolcu beyan edecekleri nakit taşımadıklarını belirttiler.


"Risk analizi" yöntemine göre otobüs, yolcu bölmesindeki koltuklarda alışılmadık yoğunlukların tespit edildi. Otobüs X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesine gönderildi.

Daha sonra yapılan fiziki kontrolde, koltuklardan dördünün sökülmesinin ardından, köpük ile koltukların ahşap tabanı arasına büyük miktarda banknotun (ABD doları) saklandığı metal bir kutu yerleştirildiği tespit edildi.

Kurulan para biriminin toplam tutarı 939 bin 800 ABD doları olduğu tespit edildi.

Yakalanan paralara el konulurken Haskovo Bölge Dairesi - Svilengrad Bölge Savcılığı'nın denetimiyle soruşturma başlatıldı.



#Gümrük Muhafaza ekipleri
#Ticaret Bakanlığı
#Edirne
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