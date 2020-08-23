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ÇANAKKALE

Gün batımını izlerken uçurumdan düşüp öldü

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, arkadaşları ile tatil yapan endüstri mühendisi Ümran Önür (28), gün batımını izledikleri Polente mevkiinde, dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanarak, yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Ümran hayatını kaybetti.
Ümran hayatını kaybetti.

İstanbul'da özel firmada satış danışmanı olarak çalışan endüstri mühendisi Ümran Önür, arkadaşlarıyla Çanakkale'nin turizm merkezi Bozcaada'ya geldi. Önür, dün akşam üzeri arkadaşları ile Bozcaada'da gün batımını izlemek için Polente mevkiine gitti. Burada güneşin batışını izleyen Ümran Önür, bir süre sonra gözden kayboldu.

DHA

Beraberindeki arkadaşları bir süre Önür'ü aradı, ancak bulamadı. Ardından durum jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekibinin geniş çaplı araması sonuca gece saat 01.30 sıralarında Ümran Önür'ün uçurumda cansız bedeni bulundu. Ümran'ın dengesini kaybederek düştüğü değerlendiriliyor.

DHA


Jandarma, Ümran Önür'ün arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Aile ise, kızlarının ölüm haberiyle yıkıldı.

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