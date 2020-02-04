Gündem Günde 500 bin kişinin yolculuk ettiği Marmaray her gün tepeden tırnağa temizleniyor
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Günde 500 bin kişinin yolculuk ettiği Marmaray her gün tepeden tırnağa temizleniyor!

Günde 500 bin kişinin yolculuk ettiği Marmaray her gün tepeden tırnağa temizleniyor

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüsün ardından gözler toplu ulaşım araçlarının temizliğine çevrildi. Günde ortalama 500 bin kişinin yolculuk ettiği Marmaray her gün tepeden tırnağa temizleniyor.

Haber Merkezi İHA
500 bin kişinin yolculuk ettiği Marmaray’da bulunan vagonlar titizlikle temizleniyor.
500 bin kişinin yolculuk ettiği Marmaray’da bulunan vagonlar titizlikle temizleniyor.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüsün ardından gözler toplu ulaşım araçlarının temizliğine çevrildi. İstanbul’da günlük ortalama 500 bin kişinin yolculuk ettiği Marmaray’daki temizlik çalışmaları tarafından görüntülendi.

Vagonlar her gün ekipler tarafından bakım atölyesinde tepeden tırnağa temizleniyor.

Her gün tepeden tırnağa temizleniyor

2013 yılında Kazlıçeşme Ayrılıkçesme arasında hizmete açılan ve daha sonra 2019 yılında Gebze Halkalı arasında 76.6 kilometrelik güzergahta günlük ortalama 500 bin kişinin yolculuk ettiği Marmaray’da bulunan vagonlar her gün ekipler tarafından bakım atölyesinde tepeden tırnağa temizleniyor.

Koronavirüs insanların toplu taşma araçlarına binme korkusunu arttırdı.

Marmaray vagonlarının ilk olarak dışı yıkama makinesi tarafından yıkanıyor. Daha sonra özel kıyafetlerini giyen ekipler ilk olarak vagonlarda bulunan kolçakları, koltukları ve tutma yerlerini dezenfektan maddelerle siliyor. Vagonların zeminini de dezenfektan deterjanlarla silen ekipler, son olarak özel hazırlanan dezenfektan maddeyi vagonun içerisine sıkarak temizliği bitiriyor.

Marmaray vagonlarının ilk olarak dışı yıkama makinesi tarafından yıkanıyor. Daha sonra özel kıyafetlerini giyen ekipler ilk olarak vagonlarda bulunan kolçakları, koltukları ve tutma yerlerini dezenfektan maddelerle siliyor. Vagonların zeminini de dezenfektan deterjanlarla silen ekipler, son olarak özel hazırlanan dezenfektan maddeyi vagonun içerisine sıkarak temizliği bitiriyor.

Son olarak özel hazırlanan dezenfektan maddeyi vagonun içerisine sıkarak temizliği bitiriyor.

Vagonların zeminini de dezenfektan deterjanlarla siliyorlar.
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