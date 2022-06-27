​Gündem ara zam: Kabine toplantısı bugün

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün kritik başlıklarla toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantıda, en önemli gündem maddesi milyonların merakla beklediği asgari ücrete ara zam formülü olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında zamlanması planlanan asgari ücretle ilgili bir sunum yapacak. Bilgin, daha önce yaptığı açıklamalarda “Enflasyon ne gerçekleşirse onun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda ilave zam yapacağız” dedi.

ORMAN YANGINLARI MASADA

Toplantının diğer gündem maddelerinden biri de Marmaris’teki orman yangını olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangın sonrasında bölgede süren soğutma çalışmaları ve zarar gören alanla ilgili bilgilendirme yapacak. Ayrıca, orman yangınlarında cezaların artırılması konusunda başlatılan yasal çalışmalar da değerlendirilecek.

NATO ZİRVESİ VE YUNANİSTAN

İspanya’nın başkenti Madrid’de bu hafta içi yapılacak ve 2 gün sürecek NATO Liderler Zirvesi’nde gündeme gelecek konular da toplantıda masaya yatırılacak. Zirvede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği, tahıl koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı, Yunanistan ile yaşanan adalar sorunu, Suriye’nin kuzeyinde yapılması planlanan operasyon ve küresel ekonomi konularında yapacağı görüşmelerle ilgili değerlendirmeler yapılacak. Toplantıda ayrıca Suriye’ye yapılacak 5. harekat, Yunanistan’ın son dönemdeki provokasyonları ve Karadeniz’deki tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler de değerlendirilecek.

REKLAM

Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatiliyle birleştirilip birleştirilmeyeceği konusunda da toplantıdan bir karar çıkması bekleniyor. Daha sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından alınan kararları açıklayacak.