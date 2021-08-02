Günden güne eriyor: SMA'lı Ebrar bebek hayata tutunmak için yardım eli bekliyor

Konya'da yaşayan Abdullah ve Sümeyra Karaca çifti, 3 kız çocuklarından en küçüğü olan Ebrar'ı, 3 aylıkken yere basmaması üzerine şüphelenip hastaneye götürdü. Yapılan tetkikler sonucunda Ebrar bebeğe 7,5 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu.

Anne Sümeyra Karaca yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Evlatla sınanmak çok zor. Gözümü her kapattığımda yavrumun bana bakan gözleri aklıma geliyor. Evlat bu. Canımdan bir parça. Evlattan vazgeçilmez. Üç kız çocuğum var. Diğerleri sağlıklı ama Ebrar hasta. Üç aylıkken fark ettik. Ayaklarını yere basmamaya başladı. Şüphelenip doktorlara başvurduk. Sonrada 7,5 aylıkken bu hastalık teşhisi konuldu. Sabahları kalkar kalkmaz çocuğumun bakımlarını yapıyorum.

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MASRAFLAR ÇOK AĞIR

Fizik tedavisini yapıyorum. Biz aile olarak elimizden geleni yapıyoruz ama masraflar çok ağır. Tek isteğim evladımıza yardım elinin uzatılması. İstemesi de çok zor ama evladım için istemek zorundayım. İki tane daha kızım var. Onlarda kardeşlerini hiç yalnız bırakmıyor" dedi.

"Evladım ölüyor"diye çığlık atan bir babayım ben.Çok mu şey istedim? Evladımın sesini duyun istedim,evladım yaşasın bana baba desin istedim.Sesimi duyan var mı? Benim evladım ölüyor,yok mu sesimi duyan?Ebrarım bir kez baba demeden kayıp gidiyor ellerimden. Yalvarırım yardımEdin pic.twitter.com/M3ZlhGVI8i — Ebrar Karaca-SMA Tip 1 (@ebrar_yasasin) June 14, 2021

Son yılların amansız hastalıkları arasına giren SMA'ya karşı tedavi yöntemlerinin yüksek maliyetlerde olması ve tedavinin belli başlı yerlerde yapılıyor olması aileleri zor durumda bırakıyor.

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Konya'da daha önce bir bebek kaybedilmişti. Ailenin son yardım talepler karşılığını bulamayınca minik beden hastalığa karşı dayanamamıştı.

HAYAT SMA hastalığı nedir, tedavisi nasıldır?

Ebrar da diğer çocuklar gibi koşup oynamak, Parka gitmek, çimlerde gönlünce oturmak istiyor🎈

Patrick van Aanholt Ghezzal Bihter #NuhunGemisiCudide Sacha Boey Nihal Okullar #OgrtmenAnkarayaGeliyor Ateistlerin BilmediğiMucizeler #AşıKartıZülümdür Gedson Cansel #Hatay Umut Meraş pic.twitter.com/BwbpY5x5xV — Ebrar Karaca-SMA Tip 1 (@ebrar_yasasin) July 23, 2021

KONYA EBRAR İÇİN SEFERBER OLUYOR

Diriliş Postası'nda yer alan habere göre, Konyalı Karaca ailesinin üçüncü çocuğu olan Ebrar Karaca, SMA tip 1 ölümcül kas hastası. Abdullah ve Sümeyra Karaca çiftinin çocukları. Ebrar 7 aylıkken SMA teşhisi konuluyor. Aile Konya'da yaşarken hastalara devletin sağladığı Spinoza isimli ilacı iki yıl boyunca alamadı.

Bunun üzerine Antalya Tıp Fakültesi'ne tedavi için giden aile hastalığın hızla ilerlemesini durdurmak istedi ancak amansız hastalık durdurulamadı.

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MAKİNEYE BAĞLI YAŞIYOR

Kasları günden güne eriyen Ebrar'ın boğazına delik açıldı. Kollarını oynatamayan minik Ebrar, karnından midesine bağlı pedle beslenebiliyor. Bunun yanı sıra Ebrar, hiç bir yiyeceğin tadını da alamıyor.

Yedi makinaya bağlı yaşam mücadelesini sürdüren minik Ebrar'ın tek çaresi ise yurtdışında tedavi olmak. Maliyeti 20 milyon lira olan yüzde 95 oranında iyileşme sağlayan Zolgensma adlı ilacı alması gereken Ebrar için 9 ayda bu maliyetin yalnızca yüzde 17'si toplanabilmiş durumda.

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Bende bir gün bu Aletler olmadan ayakta durabilecek miyim?

İlk adımlarımı desteksiz, nefesimi dahi makinalarsız alabilecek miyim?

Lütfen bana Yardım Elini uzat, beni ve ailemi çaresiz bırakma 🤲🏻‼️

Baykal #rogarinkapagiacildi #misvak #ohep28yasında #Sikecitrabzon#oetvsizaraba pic.twitter.com/bD5Uh15dVe REKLAM July 4, 2021

KAMPANYAYA DESTEK OLMAK İÇİN...

Sosyal medya üzerinden Ebrar için gereken miktarı toplamak için kampanya başlatıldı.

Konya Valiliği'nin onayı da alınarak başlatılan kampanyaya dahil olmak isteyenlerin Sümeyra Karaca'nın TR67 0001 2001 2210 0001 1157 57 (Halkbankası TL hesabı ) numaralı hesabına yardımda bulunabileceği belirtildi.

Ayrıca konuyla ilgili son durum için 0 507 136 88 12 numaralı telefonun da aranabileceği bildirildi.

FOTOĞRAF 14 Bursa'da, Spinal Musküler Atrofi (SMA) olarak adlandırılan, kas kaybı ve zayıflığına yol açan Türkiye'de ise her 6 bin doğumda bir görülen hastalığıa yakalanan Gökalp'in yaşam mücadelesi sürüyor. Omurilikteki motor sinir hücrelerinin kaybına yol açarak vücut merkezine yakın kasların tutulumuyla, vücutta iki taraflı olarak güçsüzlüğe yol açan SMA tip-2 hastası Gökalp, yürürken, otururken, yemek yerken hatta uyurken bile zorluk yaşıyor. Gökalp ciğerlerinin gelişmesi ve nefes alabilmesi için sürekli 'bibap' denilen cihaza bağlı tutuluyor. Gökalp'in annesi Yelda ve babası Sefa Küçük, bebeklerinin hayata tutunabilmesi için, yoğun çaba sarf ediyor. Gökalp'e bu hastalığı yenebilmesi için dünyada sadece Amerika'da uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı bulunan yaklaşık 2 milyon 400 bin dolarlık tedavinin uygulanması gerekiyor. Küçük çifti, açtıkları '@gokalp_sma' isimli sosyal medya hesabı üzerinden bebeklerinin yaşama tutunabilmesi için yardım kampanyası başlattı. Kampanyanın başladığı zamandan bu yana, devlet yetkilileri, iş insanları, oyuncu, şarkıcı, sosyal medya fenomeni birçok kişinin de çağrısıyla bu zamana kadar 1 milyon 400 bin dolar toplandı. Gökalp'in yaşama tutunabilmesi ve 'gen' tedavisine başlayabilmesi için toplanacak 1 milyon dolar ve bir ayı kaldı. Gökalp'in hastalığının sadece yürüme ve oturmada değil, uykusunda hatta yemek yerken bile sorunlar yarattığını anlatan anne Yelda Küçük, Gökalp 3 aylıkken fiziksel olarak hareketlerinde gerilemeye başlamıştı ama biz ne yazık ki hastalığını 11 aylıkken öğrenebildik. 11 aylıkken SMA kas hastalığı ile tanıştık. SMA hastalığı ne yazık ki çocuklarda fiziksel olarak yürümede, oturmada engel. Gökalp yatarken dönemiyor mesela şu anda. Yemek yemede sorunlar yaşıyoruz, ciğerleri gelişsin diye bibap cihazı kullanıyoruz uykusunda. Aynı zamanda bağırsak problemleri çok yaşıyoruz. Bunun gibi sorunlara yol açıyor ve ciddi bir hastalık. Ne yazık ki bebek ölümlerinin genetik nedenlerinin bir numaralı sebebi dedi. Gökalp'in Amerika'da uygulanan bir tedaviyi alması gerektiğini söyleyen Yelda Küçük, 2 yaş altı bebeklerde uygulanan ABD'de bir gen tedavisi var. Gökalp bu tedaviye muhtaç. Şu anda 22 ayı geçti. Yakında 2 yaşına girecek. Bu sebepten dolayı hızlı bir şekilde kampanyamızı yürütmemiz gerekiyor, Gökalp'in son umudu diyebilirim. Gökalp'e tedavi aldırmak istiyorum çünkü geleceğini kurtarmak istiyorum diye konuştu. Gökalp'in tedavi olmazsa yatağa bağlı yaşayacağını belirten Yelda Küçük, Bunu dile getirmek istemiyorum ama yatağa mahkum olacak. Biz hareket ettirmeden Gökalp hareket edemeyecek. Gece uykularında çok büyük problemler yaşıyoruz, sürekli ben döndürüyorum tek bir tarafa yüklenmesin, yatmasın diye. Fiziksel olarak aklınıza gelebilecek her sorun, onu da geçtim solunum çocuklar için en büyük problem. Cihaza bağlı bir şekilde hiçbir şekilde uyumasını istemiyoruz. O da kabullenemedi hala. Yemek yemesi daha sağlıklı olsun, katı beslenemiyoruz çünkü. Biz de bu hastalığı başımıza gelmeden bilemiyorduk, diğer anneler de kendilerini bizim yerimize koysunlar ve Gökalp'i kendi çocukları gibi görsünler dedi. Başlatılan kampanya hakkında bilgiler veren baba Sefa Küçük, Bizim kampanya başlattığımız tedavinin adı 'zolgensma' gen tedavisi. Bu ABD merkezli tedavi ve 2 yaşın altındaki bebeklere uygulanan bir tedavi. Bizim de bu tedaviyi alabilmemiz için 30 günümüz kaldı, tedavinin masrafı 2 milyon 400 bin dolar. Biz şu ana kadar 1 milyon 400 bin dolar topladık, yardımsever vatandaşlarımızın sayesinde. Kalan 1 milyon doları da son 30 gün içinde toplayıp tedavi için gerekli işlemleri yapıp, ABD’ye gidip tedavi almamız gerekiyor. Bu tedaviyi alabileceğimize inanıyorum. Yardımsever vatandaşlarımız ve iş insanlarımız sayesinde bu yerlere geldik, devamının da geleceğini düşünüyorum. İnşallah bu kısa vakitte bunu toparlayıp, bu tedaviyi alabiliriz dedi. Gökalp'in yürüdüğü günleri özlemle beklediklerini dile getiren Sefa Küçük, İlk başladığımızda kampanyada 160 bin kişinin 100 TL vermesi gerekiyordu. En son 140 bin kişi olarak başladık. Şu anda 68 bin kişi 100 TL verdiğinde bu kampanyayı sonuçlandırmış oluyoruz. Bu tedavi şu ana kadar vücudunda Gökalp'in fiziksel olarak kayıpları var. Biz bunları koruyabilmek için günde 3 kere yoğun şekilde fizik tedavi, havuz çalışması yapıyoruz mevcut kasları koruyabilmek için. Tedavi sonrasında yine fizik tedavi ile birlikte daha fazla kas kazanmak için çocuğumuzu yürütebileceğimiz günleri özlemle bekliyoruz. Bakınca 1 milyon dolar çok gözükebilir ama 68 bin kişi bir araya geldiğinde oluşabilecek bir rakam. Bağış kampanyamız Instagram sayfamız üzerinden devam ediyor. '@gokalp_sma' adresinde her şey mevcut. Yapamadığınız yerde biz de destek oluyoruz diye konuştu. Hastalığı yüzünden Gökalp'in vücudunda fiziksel bozuklukların olduğunu söyleyen Sefa Küçük, Vücutta fiziksel bozukluklar oluşuyor, ayakta, omurilikte. Bunların oluşmaması için korse kullanıyoruz, ayaklarda da bozulmayı önlemek için de afo kullanıyoruz. Fizik tedavi uygularken ya da oyun oynarken de sürekli bunları kullanıyoruz. İlacı alana kadar fiziksel gücümüzü koruyup, sonrasında gücümüze güç katıp çocuğumuzu ayaklandırmak istiyoruz. Normalde can yakıcı. Kimse istemez ki sizi sıksın. Korse sıkıyor, hareket kabiliyetini de azaltıyor. Ama daha ciddi problem çıkmaması adına buna mecburuz ifadelerini kullandı. Ünlüler onun için seferber oldu: SMA hastası minik Gökalp için son 30 gün Bursa'da, SMA tip-2 hastası olan 23 aylık Gökalp Küçük'ün, yaşam mücadelesi devam ediyor. Hastalığı yenebilmesi için 2 yaşından önce Amerika'da uygulanan gen tedavisini görmesi gereken Gökalp'in sadece 30 günü kaldı. 2 milyon 400 bin dolarlık tedavinin karşılanabilmesi amacıyla Gökalp'in ailesinin başlattığı yardım kampanyasında 1 milyon 400 bin dolar toplandı. Ünlü isimlerin de destek verdiği kampanya hakkında konuşan baba Sefa Küçük tedaviyi alabilmeleri için son bir milyon dolar kaldığını belirterek, "Şu anda 68 bin kişi 100 TL verdiğinde bu kampanyayı sonuçlandırmış oluyoruz. Bakınca 1 milyon dolar çok gözükebilir ama 68 bin kişi bir araya geldiğinde oluşabilecek bir rakam" dedi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 7 Merkez Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde yaşayan Gökhan ve Fatma Belli çiftinin 17 ay önce Yaren adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Minik bebeğin 3 aylıkken hareketlerinden şüphelenen Belli çifti, kızlarını hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tetkikler sonunda Yaren'e SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Yaren'in tedavisinin sadece ABD’de uygulanan ve tek dozu 2,5 milyon dolar olduğu belirtilen Zolgensma gen terapisine bağlı olduğunu öğrenen aile, birçok SMA hastası aile gibi bireysel yardım kampanyası başlattı. Minik Yaren'in tedavi olabilmesi için 7 aydan daha kısa zamanları kalan aile, yardımseverlerin desteğini beklediklerini söyledi. 'YAREN'İN KURTULMASINI İSTİYORUZ' <br> <br> Tüm devlet büyüklerinin yardımlarını beklediklerini belirten Yaren'in annesi Fatma Belli, “Yaren şu an 17 aylık. 2,5 ay oldu kampanyayı başlatalı fakat kampanyamız hiç ilerlemiyor, destekçimiz çok az. Yaren'in 7 ayı kaldı ilacını almasına. 2 yaş üzerindeki çocukları almıyorlar bildiğimiz kadarıyla. Şu an eşimin ağabeyinin evinde kalıyoruz. Medikal malzemeler olsun, cihazlar olsun o kadar çok pahalı ki biz ağabeyinin evine taşınmak zorunda kaldık. Herkesten destek istiyoruz, Yaren'in kurtulmasını istiyoruz dedi. 'ÇOK ÇARESİZİZ, YAVRUMUZ GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ERİYOR' <br> <br> Anne Belli, Yaren'in yatağa bağlı şekilde yaşadığını belirterek, 7 ay boyunca yoğun bakımda yatırıldı. Herkesten destek istiyoruz. Milletvekillerimizden, Cumhurbaşkanı'ndan. Lütfen yavrumu kurtarsınlar. 2,5 milyon dolar bir para lazım, şu ana kadar yüzde 1'i bile olmadı daha. Çok geride kaldı kampanyamız, destekçimiz hiç yok. Herkesten destek istiyoruz. Bir annenin çaresizliğini görsünler lütfen, elimizden başka hiçbir şey gelmiyor. Yaren, gözümüzün önünde her gün eriyor ve biz buna hiçbir şey yapamıyoruz. Anne, baba olarak gerçekten çok çaresiziz şeklinde konuştu. 'TELEFONLARA BAKARKEN KORKUYORUM' <BR> <BR> Tekirdağ'da oto tamircisi olarak çalışan baba Gökhan Belli ise eşi her aradığında telefonu korkarak açtığını söyledi. Belli, Sanayide çalışıyorum, oto tamircisiyim ama insanların fazla işine yaramadığım için işten çıkartıldım. Şimdi Allah razı olsun bir ağabeyimiz var o destek oluyor bana. Yani Yaren çok çaresiz, biz de çok çaresiziz... Yaren daha önce bu hastalığa kapılmadan önce ayrı evimiz vardı, kiradaydık ama Yaren böyle olunca tüm varlığımızı ona yatırdık. En son artık ağabeyimin kendi evine taşındık. Ağabeyimin de iki tane çocuğu var, kendi ailesi de var. Burada sadece bize bir oda verdiler. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. Yaren gözümüzün önünde gün geçtikçe eriyor. Ne zaman ne olacak diye hep tedirgin yaşıyoruz. Eşim aradığında korkarak açıyorum acaba bir şey mi oldu diye. Çok zor durumdayız. Büyüklerimizden destek bekliyorum, lütfen destek çıkın bize dedi. 'DESTEKÇİMİZ ÇOK AZ' <BR> <BR> Yaren için sosyal medya üzerinden kampanya başlattıklarını da sözlerine ekleyen Gökhan Belli, Kampanyayı başlatalı 2,5 ay oldu ama başlattığımız gibi duruyor. Biriktirdiğimiz para 2,5 milyon doların yanında hiçbir şey. Destekçilerimiz çok az, her yerden geri kaldık biz. Ünlü isimlere çok yazdık ama kimse cevap vermedi bize. Çok çaresiz bir durumdayız. Kızım gözümüzün önünde eriyor ve bizim elimizden bir şey gelmiyor” ifadelerini kullandı. 7 aydan az zamanı kaldı: SMA hastası 17 aylık Yaren tedavi için destek bekliyor Tekirdağ'da 3 aylıkken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konulan 17 aylık Yaren Belli'nin ailesi, bebeklerinin Amerika'da tek dozu 2,5 milyon dolar olan gen tedavisinden yararlanabilmesi için destek bekliyor. Gökhan Belli, tedavi için kızının 7 aydan az süresi kaldığını belirterek, "Yaren gözümüzün önünde gün geçtikçe eriyor. Ne zaman ne olacak diye hep tedirgin yaşıyoruz. Eşim aradığında korkarak açıyorum acaba bir şey mi oldu diye. Çok zor durumdayız" dedi.

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