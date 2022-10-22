Gündoğan adaylıktan çekildi

Saadet Partisi, 30 Ekim’de yapılacak 8. Olağan Kongre öncesinde hareketli günler yaşıyor. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, hafta içinde tekrar aday olduğunu duyurdu. Daha önce aday olduğunu açıklayan Prof. Dr. Mete Gündoğan ise adaylıktan vazgeçti. Gündoğan, dün yaptığı açıklamada “Neticede, bazı konularda farklı fikirlerimiz olsa da herhangi bir rahatsızlığa veya yanlış anlamaya fırsat vermemek ve yüksek ideallerimizi iç çekişmelere örselettirmemek için genel başkan adayı olma kararımı geri çekiyorum” dedi.

BEŞ MUHALİF GRUP

Kongreye sayılı günler sürpriz adaylıklar da bekleniyor. SP’nin 6’lı masada yer almasından rahatsız olan parti içi muhalefetin bir aday çıkarabileceği ileri sürülüyor. Bu çerçevede Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç’in adı geçiyor. Saadet Partisi’nde muhalif gruplar partinin CHP’nin başını çektiği 6’lı masada yer almasını eleştiriyor. Parti içinde İstanbul, Anadolu, Konya, bazı MİLKO kuruluşların olduğu STK ekibi ve genel merkez ekibi olmak üzere beş farklı muhalif grup bulunduğu belirtiliyor. İstanbul ekibi hariç diğer ekiplerin Haymana mutabakatı olarak adlandırılan oluşumda olduğu ifade ediliyor. Yeni bir adayın bu ekiplerin ortak kararı ile çıkabileceği ifade ediliyor.

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