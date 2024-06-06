Güneş Motel’i aratmıyor

“Suçlulukları psikolojilerine yansımış olacak ki bir de utanmadan mazeretlerini sıralıyorlar. 'Yok, yerel seçimlerde şu oldu, Bilecik'te şöyle böyle oldu' türünden gerekçeler yaratarak güya bir haklılık oluşturmaya çaba sarf ediyorlar. Utanın beyler utanın. Bir milletvekilinin partisi ile bağını koparmadan kendisine siyasi ikbal aramak üzere başka bir partinin kapısında istikbal dilenmesi ne kadar ayıp ise bir siyasi parti genel başkanının böyle bir işe çanak tutmak için plan kurması da aynı derecede ayıp ve utanç vericidir. Ancak grup başkanvekili aracılığıyla TBMM'de siyaset yapmak yerine avlanmaya çıktıysanız o başka tabii. Bir dalı bırakmadan başka bir dalı tutmak maymunların hareket stratejisidir.”