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Güneş Motel’i aratmıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, istifa eden bazı milletvekillerini transfer eden CHP’ye yüklendi. Dervişoğlu, “Asıl mesele transferlerin Güneş Motel pazarlıklarını aratmayacak bir arsızlıkla yapılmış olmasıdır” dedi.

04:00 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:56 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Müsavat Dervişoğlu
Müsavat Dervişoğlu

İYİ Parti ile CHP arasında transfer kavgası patladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinden istifa ederek CHP’ye geçen isimlerle ana muhalefete yüklendi. İYİ Parti Meclis Grubu’nda konuşan Dervişoğlu, “Asıl mesele milletvekili transferlerinin Güneş Motel pazarlıklarını aratmayacak bir arsızlıkla ve siyasi ahlaktan nasiplenmemiş bir pervasızlıkla yapılmış olmasıdır” dedi. Dervişoğlu, şunları söyledi:

AYIP VE UTANÇ VERİCİ

“Suçlulukları psikolojilerine yansımış olacak ki bir de utanmadan mazeretlerini sıralıyorlar. 'Yok, yerel seçimlerde şu oldu, Bilecik'te şöyle böyle oldu' türünden gerekçeler yaratarak güya bir haklılık oluşturmaya çaba sarf ediyorlar. Utanın beyler utanın. Bir milletvekilinin partisi ile bağını koparmadan kendisine siyasi ikbal aramak üzere başka bir partinin kapısında istikbal dilenmesi ne kadar ayıp ise bir siyasi parti genel başkanının böyle bir işe çanak tutmak için plan kurması da aynı derecede ayıp ve utanç vericidir. Ancak grup başkanvekili aracılığıyla TBMM'de siyaset yapmak yerine avlanmaya çıktıysanız o başka tabii. Bir dalı bırakmadan başka bir dalı tutmak maymunların hareket stratejisidir.”



#İYİ Parti
#Siyaset
#Müsavat Dervişoğlu
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