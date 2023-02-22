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Güney Kore Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Jang: "Deprem kendi ülkemizde olmuş gibi harekete geçtik"
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Özel Temsilci Jang Sung Min, ülkesinin deprem sonrası Türkiye'ye yaptığı yardımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Jang, depremin hemen ardından Kore Afet Yardım Ekibi'ni Türkiye'ye gönderdiklerini söyledi.
Jang, konteynerleri ülkesinden Türkiye'ye ulaştırmanın zaman alacağını ve bu nedenle Türkiye'de bu konteynerleri üretecek şekilde görüşmeler yaptıklarını söyledi.
Özel Temsilci Jang, Yoon'un taziye mektubunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde olmasından dolayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a teslim ettiğini söyledi.
Jang, ülkesinde halkın Türkiye için başlatılan insani yardımlara yoğun bir şekilde katılım sağladığını kaydetti.
Jang, ayrıca Türkiye'de, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer ve AFAD yetkilileriyle bir araya geldi. Depremle ilgili yetkililerden bilgi alan Jang, ülkesinin taziye ve destek mesajını paylaştı.