Güney Kore Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Jang: "Deprem kendi ülkemizde olmuş gibi harekete geçtik"

"Ankara'ya gelir gelmez AFAD merkezini ziyaret ettim ve orada birçok görüşme yaptık. Türkiye'nin şu anki durumunu öğrenip Türkiye'nin acil ihtiyaçlarını not alıp kendi ülkemdeki hükümet yetkililerine ilettim. Şu an acil olarak çadırdan çok konteynerlere ihtiyaç var. Konteynerle ilgili çalışmalar yapacağız, bunu daha hızlı nasıl sağlarız diye."