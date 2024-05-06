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Güneydoğu ile doğudaki bazı illerde sağanak bekleniyor

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, yurdun güneydoğusu ile bazı doğu illerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

13:17 - 6/05/2024 Pazartesi
AA
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre,
yarın sabah saatlerinden itibaren Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğusunda aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Yağışlar, Van'ın güneyi, Hakkari'nin kuzeyi ile Şırnak'ın doğusunda ve Ağrı ile Bitlis'in 2 bin metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



#Meteoroloji
#Mardin
#Diyarbakır
#Bingöl
#Batman
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