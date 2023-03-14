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Gündem

Güneydoğu’ya üç tip aday

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde depremin etkilediği bölgeye özel önem verecek olan AK Parti'nin ajandasında Güneydoğu Anadolu listeleri de önemli yer tutacak. AK Parti bölgedeki kanaat önderleri ile temasını sürdürecek.

Uğur Duyan
04:00 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Diyarbakır anneleri.

Diyarbakır anneleri.

14 Mayıs seçimlerinde depremin etkilediği illere özel önem verecek olan AK Parti’nin ajandasında Güneydoğu Anadolu listeleri de önemli yer tutacak. AK Parti, bu bölgedeki kanaat önderleri ile temasını sürdürecek. Bu süreci ev gezmeleri ile mahalle ve semt buluşmaları ile devam ettirecek. Bölge için olası aday profillerine yoğunlaşan AK Parti’de üç aday tipi üzerinde duruluyor. İlk olarak Kürtler arasında öne çıkan isimler üzerine yoğunlaşan AK Parti’de kararsız seçmenlerin ilgisini çekecek aday profilleri inceleniyor.

DİYARBAKIR ANNELERİ LİSTEDE OLACAK

Muhafazakâr Kürtlerin sıcak baktığı isimler üzerinde de duran AK Parti Genel Merkezi, dindar Kürtler arasında kanaat önderi olma niteliğindeki adayları da listeye alacak. AK Parti, HDP önünde evlat nöbeti tutan aileleri de seçimde etkin biçimde kullanmak istiyor. Bu doğrultuda ‘Diyarbakır Anneleri’ de listede kendine yer bulacağı konuşuluyor. Bu konuda henüz alınmış net bir karar bulunmuyor.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: Altılı Masa EYT'lilerin emekli maaşlarını ödeyemez
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: Altılı Masa EYT'lilerin emekli maaşlarını ödeyemez

Altılı Masa'nın ekonomik vaatlerini değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Kur Korumalı Mevduat sisteminin uygulamadan kaldıracağına yönelik vaatle ilgili, "Buradaki paranın tamamı dövize yönelecek, doların fiyatı patlayacaktır. Böyle bir tabloda, altılı masanın elinde doların fiyatının kontrolden çıkmaması için faiz oranlarını artırmaktan başka bir seçeneği bulunmamaktadır" dedi. Altılı masanın, uygulayacağını vaat ettiği yüksek faiz politikasına bağlı artan faiz harcamaları nedeniyle sosyal harcamalardan kesinti yapacağını anlatan Canikli, "Yani altılı masa EYT'lilerin emekli maaşlarını ödeyemeyecektir. Emekli maaşlarının ve hatta memur maaşlarının ödenmemesi tehlikesi geçmişte de gündeme gelmiştir" ifadelerini kullandı.


#AK Parti
#Seçim
#Diyarbakır Anneleri
#Milletvekili aday adaylığı
1 saat önce
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Güneydoğu’ya üç tip aday
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