Güneydoğu’ya üç tip aday

Diyarbakır anneleri.
14 Mayıs seçimlerinde depremin etkilediği illere özel önem verecek olan AK Parti’nin ajandasında Güneydoğu Anadolu listeleri de önemli yer tutacak. AK Parti, bu bölgedeki kanaat önderleri ile temasını sürdürecek. Bu süreci ev gezmeleri ile mahalle ve semt buluşmaları ile devam ettirecek. Bölge için olası aday profillerine yoğunlaşan AK Parti’de üç aday tipi üzerinde duruluyor. İlk olarak Kürtler arasında öne çıkan isimler üzerine yoğunlaşan AK Parti’de kararsız seçmenlerin ilgisini çekecek aday profilleri inceleniyor.
DİYARBAKIR ANNELERİ LİSTEDE OLACAK
Muhafazakâr Kürtlerin sıcak baktığı isimler üzerinde de duran AK Parti Genel Merkezi, dindar Kürtler arasında kanaat önderi olma niteliğindeki adayları da listeye alacak. AK Parti, HDP önünde evlat nöbeti tutan aileleri de seçimde etkin biçimde kullanmak istiyor. Bu doğrultuda ‘Diyarbakır Anneleri’ de listede kendine yer bulacağı konuşuluyor. Bu konuda henüz alınmış net bir karar bulunmuyor.