Güneydoğu’ya üç tip aday

14 Mayıs seçimlerinde depremin etkilediği illere özel önem verecek olan AK Parti’nin ajandasında Güneydoğu Anadolu listeleri de önemli yer tutacak. AK Parti, bu bölgedeki kanaat önderleri ile temasını sürdürecek. Bu süreci ev gezmeleri ile mahalle ve semt buluşmaları ile devam ettirecek. Bölge için olası aday profillerine yoğunlaşan AK Parti’de üç aday tipi üzerinde duruluyor. İlk olarak Kürtler arasında öne çıkan isimler üzerine yoğunlaşan AK Parti’de kararsız seçmenlerin ilgisini çekecek aday profilleri inceleniyor.