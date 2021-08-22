Gündem Güngörende hırsızların rahatlığı pes dedirtti
İSTANBUL

Güngören'de hırsızların rahatlığı 'pes' dedirtti

Güngören'de 4 kişi, hafif ticari araçla geldikleri iş yerinden 1,5 ton ham bakır çaldı. Olay anını görerek pencereden "Çağırdım polis gelecek" diyen kadına, hırsızın "Tamam bir şey olmaz ya" şeklinde cevap vermesi ve hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Güngörende hırsızların rahatlığı pes dedirtti
Güngören'de hırsızların rahatlığı pes dedirtti.

Güngören'de 4 kişi, hafif ticari araçla geldikleri iş yerinden 1,5 ton ham bakır çaldı. Olay anını görerek pencereden "Çağırdım polis gelecek" diyen kadına, hırsızın "Tamam bir şey olmaz ya" şeklinde cevap vermesi ve hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ham bakır işi yapan Samet Birdemir'e ait iş yerine içinde 4 kişinin bulduğu hafif ticari araç yanaştı. Araçtan çıkan kişiler iş yerinin kilitlerini kırarak içeri girdi. Şüpheliler, içerde bulunan çuval dolusu ham bakırı araca yükledi. Yaklaşık 1,5 ton ham bakırın bulunduğu çuvalları çalan kişiler kayıplara karıştı. Şüphelilerin rahat tavırlarla hırsızlık yaptığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülere, olay anında pencereden hırsızlara bir kadının seslendiği, polisin geleceğini söylemesi ve hırsızların ise çuvalları araca yüklemeye devam ettiği, içlerinden birinin de "Tamam bir şey olmaz ya" dediği duyuluyor. Daha sonra hırsızlar geldikleri hafif ticari araca binerek kaçması görüntülere yansıyor.

'ABLA SEN İÇERİ GİR BİR ŞEY OLMAZ' DEMELERİ GARİP BİR OLAY"


İş yeri sahibi Samet Birdemir, "Sabah 05.00, 05.30 sıralarında telefonum çaldı. Yan komşum 'Dükkanın soyuluyor' dedi. Biz koşarak geldik ama kilitleri kırmışlar. 20 dakikada hırsızlık yapmışlar. Karşı komşum videoda da göründüğü gibi bağırıyor, 'Polis gelecek' diye. Onların bu kadar rahat davranması 'Abla sen içeri gir bir şey olmaz' demeleri garip bir olay. Bakır çaldılar ortalama bir, bir buçuk ton bakır çalındı. Diğer komşum ise evden patates soğan eline ne geçerse fırlatıyor. Şikayetçi olduk. Güngören Emniyet Müdürlüğü'ne gereken ifadelerini verdik" dedi.
"ADAMLAR SANKİ KENDİ İŞİ GİBİ ÇOK RAHATTI"


Görgü tanığı Cemal Yazıcı ise, "Ben sabah namazını kılıp camiden eve dönüyordum. Bir baktım lüks bir araba vardı. İki kişinin araca bir şeyler attığını gördüm. Hırsızlık hiç aklıma gelmedi. Sonra binadan içeri girecektim, adamlar saklanmış gibi bir hale geldi. Eve çıktım balkondan baktığımda bir bağırma sesi geldi. 'Ne oldu?' dedim, 'Ağabey hırsızlık var' dedi. Adamlar sanki kendi işi gibi çok rahatlardı." diye konuştu.

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