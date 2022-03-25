Gündem Güngörende pitbull tarafından ısırılmıştı Köpek sahibiyle birlikte o da tutuklandı
İSTANBUL

Güngören'de pitbull tarafından ısırılmıştı: Köpek sahibiyle birlikte o da tutuklandı

İstanbul'un Güngören ilçesinde sokak ortasında bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Yusuf Tekin'in 23 farklı suç kaydı olduğu ve gasp suçundan arandığı ortaya çıktı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Tekin ile pitbull sahibi Hüseyin Hakan Aksu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Merkezi DHA
Güngörende pitbull tarafından ısırılmıştı: Köpek sahibiyle birlikte o da tutuklandı
Güngören'de pitbull tarafından ısırılmıştı: Köpek sahibiyle birlikte o da tutuklandı

Güngören'de geçen çarşamba günü Yusuf Tekin, sokak üzerinde ağızlıksız gezdirilen pitbullun saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan Tekin, tedavi için hastaneye gidince 23 suç kaydı olduğu ve gasp suçundan arandığı öğrenildi.

Polis ekipleri Yusuf Tekin'i gözaltına aldı. 9 suç kaydı olduğu belirlenen pitbull cinsi köpeğin sahibi Hüseyin Hakan Aksu da gözaltına alındı.

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İKİSİ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Yusuf Tekin gasp suçundan, Hüseyin Hakan Aksu ise kasten yaralama suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Pitbull ise belediye ekipleri tarafından barınağa götürüldü.

​İstanbul'un göbeğinde bir pitbull dehşeti daha: Çığlık çığlığa yardım istedi
OYNAT 00:36
​İstanbul'un göbeğinde bir pitbull dehşeti daha: Çığlık çığlığa yardım istedi
İstanbul'un Güngören ilçesinde ağızlıksız gezen pitbull cinsi köpek, yoldan geçen bir vatandaşı ısırdı. Çığlıklar içinde kalan vatandaş canını zor kurtarırken, köpeğin saldırdıktan sonra kustuğu görüldü.

Güngörende pitbull tarafından ısırılmıştı

Güngören'de pitbull tarafından ısırılmıştı

​Köpek sahibiyle birlikte o da tutuklandı.
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