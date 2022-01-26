Gündem Günlerdir kapalı olan Hadımköy yolu trafiğe açıldı
İSTANBUL

Günlerdir kapalı olan Hadımköy yolu trafiğe açıldı

İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle günlerdir kapalı olan Hadımköy bağlantı yolu açıldı. Araç sahipleri tarafından alınmayan araçlar, valilik talimatı ile çekildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Günlerdir kapalı olan Hadımköy yolu trafiğe açıldı
​Günlerdir kapalı olan Hadımköy yolu trafiğe açıldı

Geçtiğimiz günlerde başlayan ve İstanbul trafiğini felç eden kar yağışının ardından yolda kalan vatandaşlar, araçlarını yol kenarlarına bırakarak evlerine gitmişti.

Aradan geçen üç günlük sürede yol temizleme çalışmaları yapılsa da yolda bırakılan araçlar nedeniyle Hadımköy Bağlantı yolu trafiğe açılamamıştı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, vatandaşların yolda kalan araçlarını çekmeleri söylendi. Kar yağışının ardından geçen üçüncü günde ise bırakılan araçlar nedeniyle yol trafiğe açılamadı. Yaşanan durum karşısında tekrar açıklama yapan İstanbul Valiliği, yolda bırakılan araçların çekilmesi yönünde talimatı verdi. Girişlerin polis ekipleri tarafından kapatıldığı yolda başıboş araçlar çekilerek yol temizlenirken, Hadımköy Bağlantı yolu üçüncü günde kısmen trafiğe açıldı.

“Kürekle bir saattir karı temizliyorum”

Yolun üç gündür kapanmasına hakkında konuşan Yılmaz Çalın, “Pazartesi akşam saatlerinden itibaren yolda kaldık. O gece aracımda kaldım ve Salı günü kendi imkanlarım ile evime gittim. Tam 3 buçuk saat yürüyerek evime gittim. Şimdi ise aracımı almaya geldim ama kimse yardım etmiyor. Yanımdan iki tane kar küreme aracı geçti, ‘Şurayı açın diyorum. Beni dinlemeden yanımdan geçip gidiyorlar. Kendi imkanlarımız ile aracımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Kürekle yaklaşık bir saattir karı temizlemeye çalışıyoruz” dedi.

“Araçlarınızı çekin diye aradılar”

Hadımköy bağlantı yolunda üç gündür araçlarının kaldığını söyleyen Yılmaz Eker, “Şirket olarak üç arabamız yolda kaldı. Şu anda kurtarmaya çalıştığımız üçüncü arabamız. Benim evim yaklaşık bir kilometre ileride ama üç gündür gidemiyorum. İlk gün 4 saat uğraştık ama gidemedik. Bizde araçlarımızı bırakarak evlerimize gittik. Bugün çok şükür ki yolu açmışlar. Bizi de aradılar araçlarınızı çekin diye. Bizde geldik araçlarımızı çekmeye çalışıyoruz” dedi.

Hadımköy'de mahsur kalan 71 kişi kışlada misafir edildi
GÜNDEM
Hadımköy'de mahsur kalan 71 kişi kışlada misafir edildi

İstanbul'da kar bitti trafik bitmedi: Hadımköy gişelerde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
GÜNDEM
İstanbul'da kar bitti trafik bitmedi: Hadımköy gişelerde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan park edilmiş özel araçlar için çağrı
GÜNDEM
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan park edilmiş özel araçlar için çağrı
Suudi Arabistandan Metaverse hamlesi

Suudi Arabistan'dan Metaverse hamlesi

​Kabe'ye sanal ziyaret gerçekleştirilebilecek.
11 metre uzunluğunda

11 metre uzunluğunda

​Yapımı 6 saat sürdü: Görenler dönüp bir daha bakıyor.
Türkiyenin 26 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan iki gruba hayati uyarı

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İBB'ye karla mücadele tepkisi.

Kar ve fırtınadan sonra ortaya çıktılar

Kar ve fırtınadan sonra ortaya çıktılar

İstanbul Boğazı'nda kaydedildi: Yüzlercesi aynı anda görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.