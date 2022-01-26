​Günlerdir kapalı olan Hadımköy yolu trafiğe açıldı

Geçtiğimiz günlerde başlayan ve İstanbul trafiğini felç eden kar yağışının ardından yolda kalan vatandaşlar, araçlarını yol kenarlarına bırakarak evlerine gitmişti.

Aradan geçen üç günlük sürede yol temizleme çalışmaları yapılsa da yolda bırakılan araçlar nedeniyle Hadımköy Bağlantı yolu trafiğe açılamamıştı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, vatandaşların yolda kalan araçlarını çekmeleri söylendi. Kar yağışının ardından geçen üçüncü günde ise bırakılan araçlar nedeniyle yol trafiğe açılamadı. Yaşanan durum karşısında tekrar açıklama yapan İstanbul Valiliği, yolda bırakılan araçların çekilmesi yönünde talimatı verdi. Girişlerin polis ekipleri tarafından kapatıldığı yolda başıboş araçlar çekilerek yol temizlenirken, Hadımköy Bağlantı yolu üçüncü günde kısmen trafiğe açıldı.

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“Kürekle bir saattir karı temizliyorum”

Yolun üç gündür kapanmasına hakkında konuşan Yılmaz Çalın, “Pazartesi akşam saatlerinden itibaren yolda kaldık. O gece aracımda kaldım ve Salı günü kendi imkanlarım ile evime gittim. Tam 3 buçuk saat yürüyerek evime gittim. Şimdi ise aracımı almaya geldim ama kimse yardım etmiyor. Yanımdan iki tane kar küreme aracı geçti, ‘Şurayı açın diyorum. Beni dinlemeden yanımdan geçip gidiyorlar. Kendi imkanlarımız ile aracımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Kürekle yaklaşık bir saattir karı temizlemeye çalışıyoruz” dedi.

“Araçlarınızı çekin diye aradılar”

Hadımköy bağlantı yolunda üç gündür araçlarının kaldığını söyleyen Yılmaz Eker, “Şirket olarak üç arabamız yolda kaldı. Şu anda kurtarmaya çalıştığımız üçüncü arabamız. Benim evim yaklaşık bir kilometre ileride ama üç gündür gidemiyorum. İlk gün 4 saat uğraştık ama gidemedik. Bizde araçlarımızı bırakarak evlerimize gittik. Bugün çok şükür ki yolu açmışlar. Bizi de aradılar araçlarınızı çekin diye. Bizde geldik araçlarımızı çekmeye çalışıyoruz” dedi.

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