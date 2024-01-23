Güreş dünyası büyük bir ustayı kaybetti: Kırkpınar Başpehlivanı Sabri Acar son yolculuğuna uğurlandı

1979 ve 1985 yıllarında Kırkpınar Başpehlivanı olan ve 5 kez de ikincilik kürsüsüne çıkan Sabri Acar’ın pehlivanlık hayatı yıllar boyunca birçok gence ilham kaynağı oldu. Dedesi Kara Ali Acar ve babası Hasan Acar da Kırkpınar’da başpehlivan olmuşlardı. Aile boyu başpehlivan çıkaran Acar ailesi, Erikli Köyü’nün de adını Pehlivanlar Köyü olarak bilinmesini sağladı. Acar ailesi, güreş konusunda köyde birçok gence örnek olmuşlardı. 79 yaşında hayata gözlerini kapatan Kırkpınar Başpehlivanı Sabri Acar, dualı çayırlarda Türkiye Güreş Federasyonu adına gözlemcilik ve teknik danışmanlık görevlerini de gerçekleştiriyordu.