Gündem Güreş için eğittiği devenin saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti
MUĞLA

Güreş için eğittiği devenin saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

Muğla’nın Milas ilçesinde 48 yaşındaki Zafer Maral, güreşler için eğittiği devenin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
Güreş için eğittiği devenin saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti
Zafer Maral

Muğla'daki olay, Milas ilçesi Menteşe Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kendisine ait güreş develerini eğiten 48 yaşındaki Zafer Maral, yakınlar tarafından ahırda yerde hareketsiz yatarken bulundu. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Maral’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Milas’ın tanınan deve güreşçilerinden olan Maral’ın ilk belirlemelere göre deve saldırısı sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bölgenin tanınan devecilerinden Maral’ın hayatını kaybetmesi sevenlerini derinden üzerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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