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Gürsel Tekin'in ardından Mustafa Sarıgül de CHP yönetimine bayrak açtı

Gürsel Tekin'in zehir zemberek açıklamayla istifa ettiği CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül konuyla ilgili CHP yönetimine tepki göstererek "Parti yönetiminde başarılı olmanın yolu, tasfiye siyasetinden değil siyasi ve demokratik nezaketten geçer" dedi.

17:36 - 13/02/2024 Tuesday
Güncelleme: 17:43 - 13/02/2024 Tuesday
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Mustafa Sarıgül - Gürsel Tekin
Mustafa Sarıgül - Gürsel Tekin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP’den istifa eden Gürsel Tekin’e ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.


Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen Sarıgül, istifa eden Tekin'e de arka çıktı.



"Herkesi bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum"


Sarıgül paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Kurultaydaki tercihine bakmaksızın, herkesi kucaklayacağız, bir kişiyi dahi geride bırakmayacağız’, iddiasıyla yola çıkanların siyasi ve demokratik nezakete uymaları beklenir. Parti yönetiminde başarılı olmanın yolu, tasfiye siyasetinden değil siyasi ve demokratik nezaketten geçer. Partiler, ‘az olsun benim olsun’ mantığıyla yönetilemez. Parti örgütleri ve partiye verilen emekler göz ardı edilemez. Kendisiyle parti içi mücadele ettiğim Gürsel Tekin CHP için bir değerdir. Gürsel Tekin, ‘giderse gitsin’ denecek bir siyasetçi değildir. Herkesi bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum."
#Mustafa Sarıgül
#CHP
#Gürsel tekin
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