Gürültü tartışması silahlı kavgaya dönüştü

Olay, dün gece Arnavutköy Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli 2 kişi sokaktan geçerken, mahalle sakinleri kendilerini yüksek ses nedeniyle uyardı.

Motosiklet sesinden rahatsız olan mahalle sakinleri ile motosikletli kişiler arasında tartışma çıktı. Motosikletli 2 kişinin arkadaşlarının da mahalleye gelmesiyle, tartışma kavgaya dönüştü.

Mahalle sakinleri ile kavga eden motosikletli gençler, kavga sırasında mahalle sakinlerine silahla ateş açtı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay sonrası 2 kişi, motosikletlerini bırakarak kaçtı.