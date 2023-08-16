Gürültü tartışması silahlı kavgaya dönüştü

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Olay, dün gece Arnavutköy Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli 2 kişi sokaktan geçerken, mahalle sakinleri kendilerini yüksek ses nedeniyle uyardı.
Motosiklet sesinden rahatsız olan mahalle sakinleri ile motosikletli kişiler arasında tartışma çıktı. Motosikletli 2 kişinin arkadaşlarının da mahalleye gelmesiyle, tartışma kavgaya dönüştü.
Mahalle sakinleri ile kavga eden motosikletli gençler, kavga sırasında mahalle sakinlerine silahla ateş açtı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay sonrası 2 kişi, motosikletlerini bırakarak kaçtı.
Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları ilk incelemenin ardından, silahla ateş ederek kaçan motosikletlileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavga sırasında 2 kişinin silahla ateş ettiği anlar, mahalle sakinlerinden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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2 saat önce