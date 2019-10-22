'Gürültü yapıyorsunuz' dedi pompalı tüfekle ateş açtı: 3 yaralı

Olay, saat 00.30 sıralarında Yıldız Mahallesi 206/5 sokakta bulunan boş bir arazide meydana geldi. 3 arkadaş alkol almak ve sohbet etmek için boş araziye geldi. Üç arkadaş burada vakit geçirdikleri sırada, yanlarına gelen ve "Çok gürültü yapıyorsunuz" diyen K.E. ile tartıştı.

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Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

3 kişiyi yaraladı

Tartışmanın ardından oradan uzaklaşan K.E., bir süre sonra otomobili ile gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, Metin Y., Mehmet A. ve Hakan H., vücutlarnı isabet eden saçmalar sonucunda yaralandı. K.E. olay yerinden uzaklaşırken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Yaralılardan Metin Y. ve Mehmet A. Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne, ağır yaralanan Hakan H. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastanelerde tedavisi sürerken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı

Soruşturma kapsamında, polis ekipleri yaralıların ifadesine başvurdu. Metin Y. ve Mehmet A., oturdukları sırada yanlarına gelen bir kişinin gürültü yaptıklarını ileri sürerek önce tartıştıklarını, daha sonra ateş ederek kaçtığını söyledi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının da ifadesini alan ekipler şüpheli K.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.