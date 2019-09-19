Gurur duyduk

Türkiye'den 8 öğretmen, "Küresel Öğretmen Ödülü"nü alarak uluslararası bir başarıya imza attı. Öğretmenler Zeliş Kurt, Hüseyin Duşbudak, Nurten Akkuş, Gizem Çakal, Aynur Bayazıt, Elem Göktaş, Hakan Yandım ve Gönül Altay birçok eğitimcinin referansıyla yapılabilen başvurularının ardından dünyada ilk 100 öğretmen arasına girerek büyük bir başarıya imza attı. Öğretmenler, AKS Education'ın organize ettiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen ve 70 ülkeden 12 bin eğitimcinin başvurusunun kabul edildiği yarışmanın töreninde ödüllerini aldı.

GEÇEN YIL DA "EN İYİ”YDİ

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde anaokulu müdürlüğü yapan ve geçen yıl dünyadaki “En iyi 10 öğretmen” arasında gösterilen Nurten Akkuş da ödülünü alanlar arasındaydı. Akkuş'un 10 yıl önce okulunda başlattığı, babalar başta olmak üzere amca, dede gibi erkek rollerinin eğitime aktif katılımını sağladığı, "Bana Bir Masal Anlat Baba Projesi" 45 ilde uygulanır hale gelmiş, köy okulundaki çocukların oyuncak ihtiyacını karşılamak için hazırladığı "Oyuncak Kumbarası" projesi de Türkiye'de 43 ilde uygulanmış ve birçok ödüle değer görülmüştü. Ödül töreninin ardından Türkiye'ye dönen Akkuş, mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

KÖY OKULUNDAN DÜNYAYA

İzmir’in Menemen ilçesindeki köy okulunda sınıf öğretmenliği yaparken öğrenci ve veliler için geliştirdiği projelerle ödüle layık görülen Haykıran Adem Saatçi İlkokulu sınıf öğretmeni Zeliş Kurt da şunları aktardı: “Kırsal bir bölgede, bir köy okulunda değişimin bir parçası olmak benim için büyük bir gurur. Bu ödülü tüm köy öğretmenleri ve çalıştığım Haykıran köyü adına aldım.”

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Şehitlerimiz adına aldım

Elem Göktaş, minikler için hazırladığı projelerle “Küresel Öğretmen” oldu.

Sakarya'da görev yapan okul öncesi öğretmeni Elem Göktaş, "Küresel Öğretmen" ödülüne layık görülen 8 Türk öğretmenden biri olmanın mutluluğunu yaşıyor. Göktaş'ın hazırladığı ve "Kalite Etiketi Ödülü"ne layık görülen "Heybemde Kitap Var" projesi, "eTwinning" platformunda 27 şehirde binden fazla öğrenciye ulaştı. Göktaş'ın Avrupalı ortaklarla yazdığı uluslararası proje olan "Little Schools Outdoor" da "Kalite Etiketi" ödülüne değer bulundu. Törenin ardından Zübeyde Hanım Ortaokulu’na dönen Elem Göktaş, "Ülkemi temsil etmekten gurur duydum. Bu ödülü özellikle şehit öğretmen Dilay Kerman ve tüm şehit öğretmenler adına aldım" dedi.