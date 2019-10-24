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İZMİR

Gururlandıran hareket: 11 yaşındaki çocuk Türk bayrağını yerde bırakmadı

Gururlandıran hareket: 11 yaşındaki çocuk Türk bayrağını yerde bırakmadı

İzmir’in Buca ilçesinde, sabah saatlerinde okula gitmek için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuk, yerde gördüğü Türk bayrağını alarak önce öptü, sonra da demir korkuluklara astı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, 11 yaşındaki Arda Ayvaz, "Şehitlerimiz aklıma geldi ve bayrağımızı hemen yerden kaldırarak yakınımdaki korkuluklara astım" dedi.

Haber Merkezi IHA
11 yaşındaki çocuk, yerde gördüğü Türk bayrağını alarak önce öptü, sonra da demir korkuluklara astı.
11 yaşındaki çocuk, yerde gördüğü Türk bayrağını alarak önce öptü, sonra da demir korkuluklara astı.

Buca ilçesinde yaşayan 7. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Arda Ayvaz, sabah 07.15 sıralarında Makbule Süleyman Alkan Ortaokula gitmek için evinden çıktı. Vali Rahmi Bey Mahallesi’ndeki sokak üzerinde okul yolunda kaldırımda ilerleyen Ayvaz, park halindeki bir aracın altında Türk bayrağını gördü. Yerde gördüğü Türk bayrağını alan 11 yaşındaki çocuk, al bayrağımızı önce öptü, ardından demir korkuluklara astı.

Küçük çocuktan gururlandıran hareket: Türk bayrağını yerde bırakmadı
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Küçük çocuktan gururlandıran hareket: Türk bayrağını yerde bırakmadı
İzmir'in Buca ilçesinde, sabah saatlerinde okula gitmek için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuk, yerde gördüğü Türk bayrağını alarak önce öptü, sonra da demir korkuluklara astı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, 11 yaşındaki Arda Ayvaz, 'Şehitlerimiz aklıma geldi ve bayrağımızı hemen yerden kaldırarak yakınımdaki korkuluklara astım' dedi.

"Şehitlerimiz aklıma geldi"

11 yaşındaki Arda Ayvaz, o anları şöyle anlattı:

  • "Sabah okula giderken bir arabanın altında bayrağımızı gördüm. Şehitlerimiz aklıma geldi ve bayrağımızı hemen yerden kaldırarak yakınımdaki korkuluklara astım. Benim çağımdaki arkadaşlarımın, abilerimin ve kardeşlerimin de bayrağımıza önem göstermesini istiyorum. İdeallerimin arasında polis olmak var. Büyüyünce vatanıma, milletime hayırlı bir vatandaş olmak istiyorum."

"Onunla gurur duyuyorum"

Yaşanılan olaydan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk yaşadığını ifade eden anne Emine Arpacı da "İki erkek evlat annesiyim ve iki evladımı da vatana, millete hayırlı birer evlat olmaları için yetiştirdim. Çocuğumun bayrağımızı yerden kaldırması beni onurlandırdı. Onunla gurur duyuyorum. Her zaman böyle vatana, millete hayırlı birer evlat olmalarını isterim. Milletçe vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmalıyız" dedi.

Yangını görünce eşyaları bırakıp Türk bayrağını kurtardı
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Yangını görünce eşyaları bırakıp Türk bayrağını kurtardı
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Polisler Türk bayrağını yerde bırakmadı
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Polisler Türk bayrağını yerde bırakmadı
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