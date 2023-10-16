Guterres açık açık uyardı: Orta Doğu’da uçurumun eşiğindeyiz

Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler Genel sekreteri
Antonio Guterres
, İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmelere ilişkin dün yazılı açıklama yaptı. Guterres, “Orta Doğu’da uçurumun eşiğindeyiz” diyerek, iki önemli çağrısı olduğunu belirtti. Hamas'a rehineleri koşulsuz bırakma çağrısında bulunan Guterres, "İsrail, Gazze'deki sivillere insani yardım sağlamak için acil ve engelsiz erişim sağlamalı." ifadelerini kullandı.
Gazze’de temel ihtiyaçlar tükenmek üzere
Gazze’de temel ihtiyaçlar tükenmek üzere
Guterres, Gazze'de su, elektrik ve diğer temel ihtiyaçların tükendiğinin altını çizerek, BM'nin Mısır, Ürdün, İsrail ve Batı Şeria'da depoları bulunduğunu, birkaç saat içinde buradaki ürünleri nakledebileceğini kaydetti. İki çağrısının da önemli olduğunu belirten Guterres, iki konunun da pazarlık konusu yapılmadan uygulanması gerektiğini vurguladı.
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1 saat önce