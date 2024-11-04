Güvenli bölgede adım adım huzur

Bölgede var olan 600’ün üzerindeki kontrol noktası sayısı yüzde 85 azaldı. Ümran Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde Türkçe Araştırmaları Direktörü Ömer Özkızılcık, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde güvenliğe ilişkin yaptığı saha çalışmalarını rapora döktü. Özkızılcık, “Güvenli Bölgede Askerî ve Sivil Kolluk Güçleri” raporunda şu değerlendirmelere yer verdi:





İSTATİSTİKLER UMUT VERİCİ

Güvenli bölgenin kurulmasından sonra bölgede yaşanan yoğun terör saldırılarının azalmasıyla, iç güvenlik ciddi ölçüde iyileşti. Cerablus bölgesinde Sivil Polis Teşkilatı rakamlarına göre 2017 yılında toplam 393 cinayet işlenirken, bu rakam 2023 yılında 267’ye düştü. Terör ile ilgili suçlar 2017 yılında 335 iken 2023 yılında 63’e geriledi. Kaçırma vakaları ise 2017 yılında 201 iken, 2024’ün ilk altı ayında bu sayı 7’ye indi.





HAK ARAMADA KOLAYLIK

Güvenlik güçlerinin çalışmalarındaki başarısının ardında yatan sebeplerden biri de bölgede MOBESE sistemin oluşturulması. Sivil ve askeri polis teşkilatları sayesinde insanlar haklarını aramak için artık daha kolay şekilde karakola veya polis merkezine gitmeyi tercih ediyor. Böylelikle hak arayışları kanun ve nizam içerisinde olmakta.





MERKEZİ YÖNETİME OLUMLU BAKIŞ

Kontrol noktalarının düzene girmesi ve merkezî bir anlayışla yönetilmesi Suriye’deki güvenli bölgede yaşayan tüm kesimlerce olumlu karşılanmakta. Bu sayede hayat daha normale dönmüş ve merkezî düzen sayesinde bölge daha güvenli oldu. Askeri gruplarından alınan kontrol noktalarının Askerî Polis Teşkilatına verilmesi, bölge halkını çok memnun etti. Bölgenin iç güvenliğini de olumlu yönde etkileyen bir dönüşüm oldu. Sivil polisler içerisindeki kadın memur oranı yaklaşık yüzde 3 ila yüzde 5 arasında değişmekte.





EKONOMİK İYİLEŞME ÖNEMLİ

Ekonomik anlamda sivil ve askeri polisin aldıkları maaş, bir ailenin asgari geçimini dahi sağlamıyor. Geçim sorununa ilaveten savaş sürecinde birçok insanın psikolojisi çok olumsuz etkilenmiş ve insanların çoğu çok ağır travmalar yaşıyor.











