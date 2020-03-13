Hakkında giriş yasağı olduğu için İstanbul Havalimanı’ndan Türkiye'ye girişine izin verilmeyen Tunus uyruklu Ramzi Lebdi, geri gönderme işlemleri sonuçlanıncaya kadar tek başına kalabileceği bir odaya alındı. Kısa süre sonra Lebdi, güvenlik görevlilerinin odada kendisini darp ettiğini iddia etti. Ancak işin aslı güvenlik kamerası görüntülerinin izlenmesi üzerine ortaya çıktı. Tunus uyruklu Lebdi’nin başını kapının sivri tarafına bilerek vurduğu ve darp edildiği izlenimi verdiği ortaya çıktı.

OYNAT 01:02 Güvenlik kamerası ele verdi Hakkında giriş yasağı olduğu için İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye girişine izin verilmeyen Tunus uyruklu Ramzi Lebdi, güvenlik görevlilerinin kendisini darp ettiğini iddia etti. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise Lebdi'nin başını kapının sivri tarafına bilerek vurduğu ve darp edildiği izlenimi verdiği ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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BEKLEME SALONUNA ALINDI

İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;12 Mart 2020 Perşembe günü saat 12.45’te Belgrad’tan İstanbul Havalimanına gelen Tunus uyruklu Ramzi Lebdi adlı şahıs hakkında, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce alınan “genel güvenlik nedeniyle giriş yasağı” kararı uyarınca ülkemize girişi yapılmamıştır. Yapılan kontrollerde Kabul Edilemez Yolcu (INAD ) olduğu tespit edilen yabancı uyruklu şahıs, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Havalimanı Çalışma Grup Başkanlığı görevlilerine teslim edilerek, gelmiş olduğu ülkeye geri gönderme işlemleri yapılmak üzere Kabul Edilemeyen Yolcu Bekleme Salonunda beklemeye alınmıştır.”

Lebdi, kafasını kapıya vururken.

KAFASINI KAPIYA VURDU “DARP EDİLDİM” DEDİ

“Şahsın bekleme salonundaki diğer yolcuları rahatsız etmesi nedeniyle işlemleri sonuçlanıncaya kadar tek başına kalabileceği bir odaya alınmıştır. Güvenlik kamerasından şahsın başını kapıya vurmak suretiyle kendi kendine zarar verdiği görülmüş ve derhal acil sağlık ekibi çağrılmış, ancak yapılacak tedaviyi de ret ederek, cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı anlaşılmıştır.Olayın bütün süreçleri güvenlik kamera kayıtlarında bulunmakla birlikte, görevli personel tarafından şahsın yaralanmasına neden olacak herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmamıştır. Odanın kamera kaydı görüntü linki aşağıya çıkarılmış olup, konuyla ilgili idari işlemler devam etmektedir.”

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