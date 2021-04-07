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ANKARA

Güvenlik Soruşturması Kanun Teklifi Meclis'ten geçti

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu TBMM’de kabul edildi. Kanunla, kamuya ilk kez alınacaklara ilşkin güvenlik soruşturma kriterleri belirleniyor.

Haber Merkezi DHA
Güvenlik Soruşturması Kanun Teklifi Meclisten geçti
Arşiv

TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi.

Kanuna göre, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirildiği Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerince yapılacak.

Güvenlik soruşturmasına görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımlarını dahil eden hüküm tekliften çıkarıldı.

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