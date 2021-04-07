Güvenlik Soruşturması Kanun Teklifi Meclis'ten geçti

Dünya

NATO'dan Rusya'ya gözdağı: Askeri Komite Başkanı Ukrayna'da

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan siyasi ve askeri krizin had safhaya ulaştığı dönemde, NATO Askeri Komite Başkanı Stuart Peach, Lviv şehrine kritik bir ziyarette bulundu. Peach, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak ile görüştü.