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GZT'den İsrail'in katliamlarına karşı umut dolu önemli adım: Gazze’ye Ambulans Projesi

İçinde yaşadığımız bu günlerde dünyanın bir kısmının gözünü kapadığı Gazze’de, İsrail tarafından büyük bir insanlık suçu işleniyor. Bu acıya sessiz kalmayan GZT ve Yeryüzü Doktorları, Gazze’ye Ambulans Projesi kapsamında kolları sıvadı. Gazze’de sağlık hizmetine erişemeyen ihtiyaç sahiplerine ulaşarak hayata tutunmalarını sağlamak amacıyla bölgeye ambulans gönderilmesi hedeflenen projeyle. Gazze’ye umut olmak, bu insanlık suçunun karşısında durmak adına önemli bir adım da atılmış olunacak.

15:08 - 2/02/2024 الجمعة
Yeni Şafak
GZT ve Yeryüzü Doktorları, Gazze’ye ambulans gönderecek.
GZT ve Yeryüzü Doktorları, Gazze’ye ambulans gönderecek.

Gazze’de işlenen insanlık suçunun terör boyutu en çok kendisini sağlık hizmetlerine ulaşmada hissettiriyor.


Gazze’de her 10 dakikada 1 çocuk öldürülürken, bölgede terör saçan İsrail, temel insani ihtiyaç olan hastane ve sağlık hizmeti veren birimleri bombalamaya devam ediyor. GZT, 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü öncelikli Gazze yayınlarına ek olarak bir de yardım kampanyası yürütecek.



Yeryüzü Doktorları ile ortak bir proje geliştiren GZT, bağışta bulunan yardımseverlerin desteğiyle Gazze’ye Ambulans gönderecek.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer, “Albayrak Medya markalarımızca 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğümüz Gazze öncelikli yayınlarımız devam ederken GZT olarak bir de yardım kampanyası gerçekleştirmek istedik. Bu kapsamda duyarlı yayıncılığımızı sahaya da taşımak için bölgeye ambulans göndereceğiz. Yeryüzü Doktorları ile başlattığımız projeye SMS ve Havale/EFT yöntemleri ile katkıda bulunulabiliyor” dedi.


GZT ve Yeryüzü Doktorları Gazze’nin Yanında


GZT ve Yeryüzü Doktorları, Gazze’de sağlık hizmetine erişemeyen ihtiyaç sahiplerine ulaşarak hayata tutunmalarını sağlamak amacıyla bölgeye ambulans gönderecek. Gazze’ye umut olmak, bu insanlık suçunun karşısında durmak adına önemli bir proje ile ambulans desteği sağlanmış olacak.


GZT ve Yeryüzü Doktorları’nın başlattığı projeye SMS ve Havale/EFT yöntemleri ile katkıda bulanabiliyor.

Bağış için ise
adlı internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Yardımseverler dilediği miktarlarda yapacağı bağışlarla Gazze’nin içinde bulunduğu bu zor günlerde ihtiyaç sahiplerine ulaşabilir, ambulans desteğinde bulunabilir; muayene, tedavi, ekipman ve ilaç desteği gibi hizmetlerin sürdürülmesine katkıda bulunabilirler.
#Gazze
#Ambulans
#Bağıl kampanyası
#GZT
#Yeryüzü Doktorları
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