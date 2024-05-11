GZT'ye İletişimin Gücü Ödülü

MÜSİAD tarafından verilen ‘Türkiye'nin Gücü Ödülleri’ sahiplerini buldu. Albayrak Medya'nın yeni nesil sosyal içerik platformu olan GZT, ‘İletişimin Gücü Ödülü’nün sahibi oldu. ‘İletişimin Gücü Ödülü MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışan tarafından Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca'ya takdim edildi. Karaca, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada Gazze'deki İsrail soykırımına dikkat çekti: "İsrail'in Filistin halkı üzerinde devam ettirdiği soykırımı anlatmak için 14 farklı dilde çalışıyoruz. Dünya gözlerini yumsa, kulaklarını tıkasa, ağzını kapatsa, biz Gazze için görmekten, duymaktan, konuşmaktan vazgeçmeyeceğiz."
Osman Çalışan - Ömer Karaca - Mahmut Asmalı
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4 saat önce