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GZT'ye İletişimin Gücü Ödülü

Yeni nesil sosyal içerik platformu GZT, MÜSİAD'ın ‘Türkiye'nin Gücü Ödülleri’nde ‘İletişimin Gücü Ödülü’nün sahibi oldu. GZT'nin ödülü, Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca'ya takdim edildi.

Ekonomi Servisi
04:00 - 11/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 04:50 - 11/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Osman Çalışan - Ömer Karaca - Mahmut Asmalı
Osman Çalışan - Ömer Karaca - Mahmut Asmalı

MÜSİAD tarafından verilen ‘Türkiye'nin Gücü Ödülleri’ sahiplerini buldu. Albayrak Medya'nın yeni nesil sosyal içerik platformu olan GZT, ‘İletişimin Gücü Ödülü’nün sahibi oldu. ‘İletişimin Gücü Ödülü MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışan tarafından Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca'ya takdim edildi. Karaca, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada Gazze'deki İsrail soykırımına dikkat çekti: "İsrail'in Filistin halkı üzerinde devam ettirdiği soykırımı anlatmak için 14 farklı dilde çalışıyoruz. Dünya gözlerini yumsa, kulaklarını tıkasa, ağzını kapatsa, biz Gazze için görmekten, duymaktan, konuşmaktan vazgeçmeyeceğiz."


TÜMOSAN'ın 'Sen Yeter Ki Yap' yarışması için geri sayım başladı: Genç mucitler davetli

Genç mucitlere destek olmak için yola çıkan TÜMOSAN'ın bu yıl ikincisini düzenlediği "Sen Yeter Ki Yap" yarışması için geri sayım başladı. Genç mucitlerin inovatif projelerini bekleyen yarışma, “Eğitici ve Evrensel Teknolojiler”, “Erişilebilir Teknolojiler ve Engelsiz Yaşam”, “Tarım, Enerji ve Çevre Teknolojileri” olmak üzere üç kategoriden oluşuyor. TÜMOSAN, 10-17 yaş arasındaki bütün mucitlerimizin projelerini 30 Eylül 2024 tarihine kadar “Sen Yeter Ki Yap” resmi web sitesine bekliyor. Her kategoride birinciye 50 bin TL, ikinciye 35 bin TL ve üçüncüye 25 bin TL ödül verilecek. Ödüller, genç mucitlerin daha fazla inovasyon ve yaratıcılık için teşvik edilmesini sağlayacak.

#GZT
#MÜSİAD
#ödül
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