Haberlere iki yıl telif

Haberlerin serbestçe kullanılmasına imkan tanıyan düzenlemenin gözden geçirilmesini öneren Yılmaz, telif hakları mevzuatında değişiklikler yapılması gerektiğini ifade etti. İhlal yapanlara karşı hukuk davası açma hakkının getirilmesini isteyen Yılmaz, tazminat, erişimin engellenmesi tedbiri tanınmasını talep etti. “Bu kapsamda, diğer ülke uygulamaları gözetilerek telif meselesi, rekabet hukuku çerçevesinde de değerlendirilmeli” diyen Yılmaz, basın yayın kuruluşlarının dijital mecralarda yayınladıkları içeriklerin, haberlerin 2 yıl telifli olmasını da önerdi. Reuters Enstitüsü’nün 2022 raporundan örnekler veren Yılmaz, kullanıcıların sadece yüzde 25'inin doğrudan basın yayıncılara ulaşırken geri kalan yüzde 75'inin ise arama motorlarını ya da sosyal medyayı kullanarak haberlere ulaştığını söyledi.