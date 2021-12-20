İHA kameramanını tokatlayan gazeteci Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti.

Habertürk TV’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında, İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüleriyle büyük tepki toplayan Muharrem Sarıkaya görevini bıraktı.

GÜNDEM Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan kameramana tokat: Mazeretsiz özür diliyorum

"Mazeretsiz özür diliyorum"

Sarıkaya da sosyal medyada yaptığı açıklama dün şu ifadelere yer vermişti:

"Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yayını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettiğim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum.

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Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir’den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın’dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim.

Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum."

GÜNDEM Fatma Şahin gazeteciyi tokatlayan Muharrem Sarıkaya ile ilgili konuştu: Kargaşanın büyümemesi için yayına devam etmeye çalıştım

"Kabul edilemez ve izahı yok"

Konu ile ilgili dün Habertürk’ten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verilmişti:

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"Habertürk TV’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayınında Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya’nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Habertürk olarak içtenlikle özür dileriz."





GÜNDEM Habertürk'ten kameramanı tokatlayan Muharrem Sarıkaya ile ilgili açıklama: Kabul edilemez

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OYNAT 00:30 Gazeteci Muharrem Sarıkaya yayın sırasında ses kontrolü yapan teknikeri tokatladı Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile röportajı sırasında ilginç bir olay yaşandı. Gazeteci Sarıkaya, mikrofonunda oluşan bir arıza sebebiyle duruma müdahale eden ses teknikeri genci tokatladı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. BiP'te paylaş

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