Habertürk'ten kameramanı tokatlayan Muharrem Sarıkaya ile ilgili açıklama: Kabul edilemez

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada İhlas Haber Ajansı Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüler büyük tepki topladı.

SARIKAYA: MAZERETSİZ ÖZÜR DİLİYORUM

Sarıkaya, Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunarak özür dilemişti. Sarıkaya,

ifadelerini kullanmıştı.

"Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…"

GÜNDEM Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan kameramana tokat: Mazeretsiz özür diliyorum

'KABUL EDİLEMEZ'

Habertürk de bir açıklama yaparak, taraflardan ve kamuoyundan özür diledi.

Habertürk'ün açıklaması şöyle:

"Habertürk TV’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayınında Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya’nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Habertürk olarak içtenlikle özür dileriz."

GÜNDEM Fatma Şahin gazeteciyi tokatlayan Muharrem Sarıkaya ile ilgili konuştu: Kargaşanın büyümemesi için yayına devam etmeye çalıştım

EKRANA ÇIKMADI

Hafta içi her sabah Habertürk’teki 'Gün Başlıyor Programı’na katılan tepkilerin hedefindeki Muharrem Sarıkaya bu sabah yayınına çıkmadı.

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