Gündem Habertürkten kameramanı tokatlayan Muharrem Sarıkaya ile ilgili açıklama Kabul edilemez
ANKARA

Habertürk'ten kameramanı tokatlayan Muharrem Sarıkaya ile ilgili açıklama: Kabul edilemez

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüler infiale neden oldu. Gelen tepkilerin ardından Habertürk de konuya ilişkin yaptığı açıklamada taraflardan ve kamuoyundan 'kabul edilemez ve izahı olmayan' ifadeleriyle özür diledi.

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Haber Merkezi Diğer
Habertürkten kameramanı tokatlayan Muharrem Sarıkaya ile ilgili açıklama: Kabul edilemez
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın kameramana tokat attığı an böyle görüntülendi.

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada İhlas Haber Ajansı Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüler büyük tepki topladı.

SARIKAYA: MAZERETSİZ ÖZÜR DİLİYORUM

Sarıkaya, Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunarak özür dilemişti. Sarıkaya, "Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…" ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan kameramana tokat: Mazeretsiz özür diliyorum
GÜNDEM
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan kameramana tokat: Mazeretsiz özür diliyorum

'KABUL EDİLEMEZ'

Habertürk de bir açıklama yaparak, taraflardan ve kamuoyundan özür diledi.

Habertürk'ün açıklaması şöyle:

"Habertürk TV’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayınında Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya’nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Habertürk olarak içtenlikle özür dileriz."

Fatma Şahin gazeteciyi tokatlayan Muharrem Sarıkaya ile ilgili konuştu: Kargaşanın büyümemesi için yayına devam etmeye çalıştım
GÜNDEM
Fatma Şahin gazeteciyi tokatlayan Muharrem Sarıkaya ile ilgili konuştu: Kargaşanın büyümemesi için yayına devam etmeye çalıştım

EKRANA ÇIKMADI

Hafta içi her sabah Habertürk’teki 'Gün Başlıyor Programı’na katılan tepkilerin hedefindeki Muharrem Sarıkaya bu sabah yayınına çıkmadı.


Gazeteci Muharrem Sarıkaya yayın sırasında ses kontrolü yapan teknikeri tokatladı
OYNAT 00:30
Gazeteci Muharrem Sarıkaya yayın sırasında ses kontrolü yapan teknikeri tokatladı
Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile röportajı sırasında ilginç bir olay yaşandı. Gazeteci Sarıkaya, mikrofonunda oluşan bir arıza sebebiyle duruma müdahale eden ses teknikeri genci tokatladı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.


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