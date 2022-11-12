Hablemitoğlu suikastı soruşturması 20 yıl sonra tamamlandı

İddianamede, Gülen ile örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve eski istihbaratçı Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu öldürmeye azmettirmekle suçlandı.



Ankara'da evinin önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 18 Aralık 2002'de öldürülen akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, 27 Ocak 2022'de, MİT tarafından Ukrayna'da yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Bozkır, 8 Şubat'ta 'örgüt üyeliği' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından tutuklandı. Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 kişi, 3 Şubat'ta gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 2'si 15 Şubat'ta tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda emekli binbaşı Fikret Emek, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli astsubay Kamil Metin, Bülent Kutsal, Altan Bora, Memiş Aytekin, Osman Tuncer ve Tan Dervişoğlu gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan emekli Albay Levent Göktaş'ın ise yurt dışına kaçtığı belirlendi. Soruşturma kapsamında son olarak 'FETÖ/PDY üyeliği' ve 'casusluk' suçundan 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı tutuklandı.

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FETÖ ELEBAŞI GÜLEN AZMETTİRMEKLE SUÇLANDI

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak 10 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen, örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ile eski istihbaratçı Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu öldürmeye azmettirdiği, emekli albay Levent Göktaş, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emek'in ise cinayeti gerçekleştirdiği belirtildi. İddianamede, bu 7 şüphelinin 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' ile cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede, ayrıca Göktaş'ın 'suç örgütü yöneticiliğinden' 8 yıla, Mumcuoğlu ve Emek'in ise 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları da talep edildi. Eski yüzbaşı Nuri Bozkır ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 20 yıla kadar hapisleri talep edildi. Şüpheli Mehmet Narin hakkında 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 4 yıla kadar hapis istenilen iddianamede, 9 şüpheli hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

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GÜNDEM Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yakalanan Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

GÜNDEM Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş için iade talebi