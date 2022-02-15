Hablemitoğlu suikastının şüphelilerinden 2'si tutuklandı

Hayat

Masal İstanbul: Festivalde isim oyunu

Masal İstanbul ismi 2013 yılından beri basılan bir kitap ismiydi, iki yıldır Küçükçekmece Belediyesi bu isimle festival yapıyor. Kitabın yazarı Figen Yaman Coşar, “Yaptıkları iş hukuki olabilir ama ahlaki mi?” sorusunu soruyor.