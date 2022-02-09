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ANKARA

Hablemitoğlu suikastında Enver Altaylı izi

Necip Hablemitoğlu soruşturmasında gözaltına alınan Nizamettin Afşar, CIA ajanı olduğu belirtilen FETÖ’cü Enver Altaylı’nın yakın adamı çıktı. Altaylı 2019’daki ifadesinde, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz’da Nizamettin Afşar’ın evinde olduğunu söylemişti. Altaylı, “Afşar benim 26 yıldan bu yana tanıdığım, evladım gibi sevdiğim, ailemden gördüğüm bir şahıstır. Benim her şeyimle ilgilenir. Ankara’da bulunduğum süre içinde şoförlüğümü de yapar” demişti.

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Burak Doğan Yeni Şafak
​Hablemitoğlu suikastında Enver Altaylı izi
Enver Altaylı

Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması Nuri Gökhan Bozkır’ın Ukrayna’da paketlenip Türkiye’ye getirilmesi ile hızlandı. Bozkır dün “silahlı örgüt üyeliği” ve “tasarlayarak adam öldürme” suçlarından tutuklanırken, suikastta parmağı bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan diğer 6 şüphelinin sorguları ise sürüyor. Şüphelilerin bağlantıları da ortaya çıktı.

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu

ENVER ALTAYLI’YA ÇOK YAKIN

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nizamettin Afşar, “siyasi ve askeri casusluk” ve “silahlı terör örgütüne üyelik” suçlarından 23 yıl hapis cezası alan FETÖ/CIA ajanı Enver Altaylı’nın yakın adamı. Hablemitoğlu suikastinde de adı geçen Altaylı, 2019 yılında verdiği ifadede Afşar için şu ifadeleri kullandı:

Nizamettin Afşar
Nizamettin Afşar

26 YILLIK ADAMI

  • “Nizamettin Afşar’ı 26 yıldır tanırım. 15 Temmuz günü (darbe girişiminin yaşandığı gece) Ankara’da Nizamettin Afşar’ın Çankaya Turan Güneş Bulvarı üzerinde bulunan ikametindeydim. Nizamettin Afşar benim 26 yıldan bu yana tanıdığım, evladım gibi sevdiğim, ailemden gördüğüm bir şahıstır. Benim her şeyimle ilgilenir. Ankara’da bulunduğum süre içinde şoförlüğümü de yapar.”

PARALAR AFŞAR’DAN GEÇİYOR

Afşar’la Altaylı’nın bağlantıları bununla da sınırlı değil. 2019 yılında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan bir raporda da Enver Altaylı’ya Nizamettin Afşar üzerinden para transferi yapıldığı belirtildi. Aynı şekilde Altaylı’nın da yine Afşar üzerinden para transferleri yaptığı iddia edilmişti.

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