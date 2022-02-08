Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yakalanan Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

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İsrail istihbaratıyla bağlantıları tespit edilen 16 sanığın yargılanmasına başlandı

İsrail gizli servisi adına Türkiye'de yaşayan Filistinliler başta olmak üzere yabancı uyruklu kişilerle ilgili bilgi topladıkları iddiasıyla "casusluk" suçundan haklarında dava açılan Suriye ve Filistin uyruklu tutuklu 16 sanığın yargılanmasına başlandı.