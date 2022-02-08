Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yakalanan Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara adliyesine getirildi. Nuri Gökhan Bozkır, Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, adliyedeki sorgusunun ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından 'Silahlı Örgüt Üyeliği' ve 'Tasarlayarak Adam Öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
NE OLMUŞTU?
Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.
Bozkır'ın gözaltı süresi 2 kez uzatılmıştı.