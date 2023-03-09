2023’te hacca gitmek isteyen ve kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 391 bin 671 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, deprem nedeniyle hacı adayları davet edilemedi. Önceki yıllarda kesin kayıt hakkı kazanan ancak Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kutsal topraklara gidemeyen 34 bin 443 hacı adayı ise kuraya tabi olmadan hac yapabilecek. Hacı adayları, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek ve kısa mesajla iletilecek.

Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaklaşan hac mevsiminin hazırlıklarını büyük titizlikle sürdürdüklerini ve Türkiye’den hacca gitmek isteyenlerin sayısının her geçen yıl daha da arttığını söyledi. Bu yıl 221 bin 916 kişinin kayıt yaptırdığını ve önceki kayıtlarla toplam 2 milyon 426 bin 114 kişinin kuraya katılacağını belirten Erbaş, şöyle devam etti: “Bu sene ülkemize tahsis edilen kontenjan ise 83 bin 430’dur. Bu yıl kuraya katılan en küçük hacı adayımız 40 günlük; annesi ve babasıyla yazılmış. Yaşı itibarıyla en büyük hacı adayımız 1904 doğumlu yani 119 yaşında. Genel Müdürümüz biraz önce ailesini, çocuklarını aradı. Gayet sağlıklı bir şekilde bu hacımız, bir annemiz. İnşallah kurada çıkar da sağlıklı bir şekilde haccını yapmak nasip olur. Kuraya girecek hacı adaylarımızın yaş ortalaması 57. Ön kayıt yaptıran hacı adaylarımızın oranı yüzde 53,53. Erkek hacı adaylarımızın oranı ise yüzde 46,47 olarak tespit edildi. Kadın hacı adaylarımızın daha fazla olduğu görülmektedir.”