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Hac yolculuğu başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kura ile hacca giden 80 bin kişinin Rabbimiz’in lütfuna nail olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadın hacı adayları kutsal topraklara gitmeden önce ellerine kına yaktı.
Kadın hacı adayları kutsal topraklara gitmeden önce ellerine kına yaktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonuyla kutsal topraklara giden hacı adaylarının oluşturduğu ilk kafileler İstanbul ve Ankara'dan yola çıktı.

TÖREN YAPILDI

İstanbul'dan giden kafile Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uğurlandı. Kafilenin hareketi öncesinde Dış Hatlar Terminali'nde tören düzenlendi. Törene, yaklaşık 200 hacı adayının yanı sıra, yakınları ile vatandaşlar katıldı.

RABBİMİZ’İN MAZHARİYETİ

Törende konuşan İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti. Yılmaz, hac yolculuğunun insan hayatında çok anlamlı ve önemli bir yolculuk olduğunu dile getirerek, "2 milyon 200 bin müracaat içinden seçilerek kura ile 80 bin kişinin arasına girip o kutsal topraklara, kutsal yolculuğa çıkabilmiş olmak, Rabbimiz’in bir mazhariyeti ve lütfu. Allah sağlık ve afiyetle tamamlamayı nasip etsin" dedi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Ankara'dan kutsal topraklara gidecek ilk hacı kafilesi de, Esenboğa Havalimanı'ndan uğurlandı. Buradaki programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Türk milletinin hac ibadetini hassasiyetle yerine getirdiğini belirterek, "2 milyondan fazla insanımızın hacca gitmek için müracaat etmesi, 500 binden fazla insanımızın her yıl umreye gitmesi, o mübarek beldelere, Kabe-i Muazzama'ya ve Mescid-i Nebevi'ye duyduğu hasretten ve Cenab-ı Hakk'a karşı gösterdiği saygıdan gelmektedir" dedi. Programın sonunda İl Müftü Vekili Ali Gülden, hacı adayları için dua etti. Bu sırada, hacı adaylarını uğurlamaya gelen yakınları duygusal anlar yaşadı. Kafileler, daha sonra Medine'ye hareket etti.

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