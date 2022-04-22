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ANKARA

Hacı Bayram Veli’nin eşyaları gün yüzüne çıkarılıyor

Altındağ Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen “Hacı Bayram Veli Müzesi” için çalışmalar sürüyor. Restorasyonuna başlanılan Ankara’nın manevi mimarı Hacı Bayram Veli’ye ait eşyalar ilk defa bir müzede sergilenecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hacı Bayram Veli’nin eşyaları gün yüzüne çıkarılıyor
Hacı Bayram Veli Müzesi

Ankara çok anlamlı bir müze daha kazanacak ve Hacı Bayram Veli Müzesi Ankara’ya değer katacak. Hamamarkası’nda hayata geçirilecek müze ile ecdad yadigârına sahip çıkmayı hedeflediklerini vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Ecdadımızın yadigârı olan önemli eserleri ve kültürel değerleri, gelecek nesillere sapasağlam ve yakışacak bir şekilde aktarabilmek için elimizden ne gelirse yapıyoruz” dedi.

HACI BAYRAM VELİ’YE AİT ESERLER İLK KEZ MÜZEDE

Altındağ Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin birlikte yürüttüğü projeyle Ankara’nın manevi mimarı Hacı Bayram Veli’ye ait eserlerin ilk kez bir müzede gözler önüne serileceğine dikkati çeken Başkan Asım Balcı, “Müzede, Hacı Bayram Veli’nin tasavvuf anlayışı, ekolü ve yaşam felsefesi ile, yaşadığı dönemdeki Ankara’nın hayranlık uyandıran kent tarihi ve ahilik kültürü de ele alınacak. Ankara Etnografya Müzesi’nde yıllardır koruma altında bulunan Hacı Bayram Veli Koleksiyonu, ilk kez bir müzede sergilenecek.

Bu koleksiyonda; Hacı Bayram Veli’nin Murakka Hırkası, Hırkası, Gömleği, kısa külahı, uzun külahı, Sancağı, Bayrami taçları ve dönemin şairlerinin Hacı Bayram Veli üzerine yazdığı şiirlerin bulunduğu levhalar yakın zamanda ziyaretçi ile buluşacak. Eserlerin bakım ve yenilemesi şu sıralarda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı, Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı’nda gerçekleştiriliyor. Ortaya çıkacak eserler ve bu anlamlı müze için hepimiz çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

Altındağ Belediye Başkanı nAsım Balcı müzedeki çalışmaları yerinde takip ediyor.
Altındağ Belediye Başkanı nAsım Balcı müzedeki çalışmaları yerinde takip ediyor.

KENTE DOKUNAN BİR MÜZE OLACAK

“Hacı Bayram Veli Müzesi” başkentin en önemli sembollerinden biri olan Hacı Bayram Veli’nin doğumundan vefatına kadar imarı için emek harcadığı Ankara ile ilişkisini gözler önüne seren bir müze olacak. Müzede etkileşim odaklı bilgilendirme ve sergileme tasarımları yer alacak. Müze ayrıca, somut ve soyut kültür varlıklarının tematik olarak anlatıldığı, çağdaş müzecilik anlayışıyla dizayn edilen, ziyaretçilerin kültürel eğitimi yanında, görsel ve deneysel uygulamalarla keyifli zaman geçireceği yenilikçi bir proje olarak öne çıkıyor.

ÇOK DİLLİ VE ULUSLARARASI

Koleksiyonu Ankara merkezli olan “Hacı Bayram Veli Müzesi” Türkçe, Arapça ve İngilizce hizmet verecek. Müze, evrensel ölçekte bir değer olan Hacı Bayram Veli’yi, bir rol model olarak uluslararası düzeyde tanıtmayı hedefliyor. Tarihi Hamamarkası bölgesinde açılacak olan müzede, müze içi deneysel uygulamalar ve etkinlikler de gerçekleştirilecek. Mağaza, kafe, sergi ve seminer salonlarının ise ziyaretçilerin kültürel ve fizyolojik ihtiyaçlarına cevap vermesi amaçlanıyor.

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