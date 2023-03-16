Hacı Osmanağa Camii restore ediliyor

Anadolu Yakası Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Şile Belediyesi iş birliği ile Şile’de bulunan tarihi bir eserin daha restorasyon çalışmalarına başlandı. Yapının mimari ve sosyo-kültürel kimliğini oluşturan mekansal, yapısal ve şekil açısından özgün karakterini bozmadan yürütülecek restorasyon çalışmaları ile camii özgün kullanımına uygun olarak, sürdürülebilir şekilde korunmuş olacak. Restorasyon çalışmasıyla, tarihi Şile Deniz Feneri’nin ardından, Hacı Osmanağa Cami de ilçenin kadim tarihi kimliği için önemli bir değer olarak ilçedeki yerini alacak.

DENİZ FENERİ’NDEN SONRA TARİHİ BİR YAPI DAHA

Şile’nin en tarihi mahallelerinden biri olan Balibey Mahallesi’nde yer alan cami yapıldığı dönemin ayakta kalmış en değerli örneklerinden biri olma özelliği taşıyor. Caminin yapım tarihi net olarak bilinmemekle birlikte, yapım tekniği ve mimari özelliklerine bakılarak 17’nci Yüzyıl’ın sonlarında inşa edildiği tahmin edilmekte. Evliya Çelebi, Trabzon seyahati sırasında konakladığı Şile’nin, 600 haneli bir yerleşim yeri olduğunu ve kıyıda bir camisinin bulunduğunu belirtiyor. Evliya Çelebi’nin yazılarına da konu olan caminin Hacı Osmanağa Camii olduğu biliniyor.

CAMİNİN ARDINDAN SIRA ÇEŞMELERE GELECEK

Çalışmalar hakkında konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı; “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mızla birlikte restorasyonunu tamamlayarak açılışını yaptığımız Şile Deniz Feneri’mizin ardından, ilçemizin bir başka değerini daha restore ederek, gelecek kuşaklara aktaracağız. Şile’nin kadim tarihinin birer simgesi olan bu önemli eserleri birer birer restore etmeye devam edeceğiz. Çalışmalarına başladığımız Hacı Osmanağa Camii’nin ardından ilçemizdeki tarihi çeşmeleri de restore edeceğimizin müjdesini vermek istiyorum’’ dedi.







