|
Reklam
Reklam
Gündem

Hacı Osmanağa Camii restore ediliyor

17’nci yüzyılın sonlarında yapılan Hacı Osmanağa Camii, Anadolu Yakası Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Şile Belediyesi iş birliğiyle restore edilecek. Yapılacak bu çalışmayla Şile Deniz Feneri’nin ardından ikinci tarihi eser yeni yüzüne kavuşacak.

04:00 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hacı Osmanağa Camii restorasyon çalışması.

Hacı Osmanağa Camii restorasyon çalışması.

Anadolu Yakası Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Şile Belediyesi iş birliği ile Şile’de bulunan tarihi bir eserin daha restorasyon çalışmalarına başlandı. Yapının mimari ve sosyo-kültürel kimliğini oluşturan mekansal, yapısal ve şekil açısından özgün karakterini bozmadan yürütülecek restorasyon çalışmaları ile camii özgün kullanımına uygun olarak, sürdürülebilir şekilde korunmuş olacak. Restorasyon çalışmasıyla, tarihi Şile Deniz Feneri’nin ardından, Hacı Osmanağa Cami de ilçenin kadim tarihi kimliği için önemli bir değer olarak ilçedeki yerini alacak.

DENİZ FENERİ’NDEN SONRA TARİHİ BİR YAPI DAHA

Şile’nin en tarihi mahallelerinden biri olan Balibey Mahallesi’nde yer alan cami yapıldığı dönemin ayakta kalmış en değerli örneklerinden biri olma özelliği taşıyor. Caminin yapım tarihi net olarak bilinmemekle birlikte, yapım tekniği ve mimari özelliklerine bakılarak 17’nci Yüzyıl’ın sonlarında inşa edildiği tahmin edilmekte. Evliya Çelebi, Trabzon seyahati sırasında konakladığı Şile’nin, 600 haneli bir yerleşim yeri olduğunu ve kıyıda bir camisinin bulunduğunu belirtiyor. Evliya Çelebi’nin yazılarına da konu olan caminin Hacı Osmanağa Camii olduğu biliniyor.

CAMİNİN ARDINDAN SIRA ÇEŞMELERE GELECEK

Çalışmalar hakkında konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı; “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mızla birlikte restorasyonunu tamamlayarak açılışını yaptığımız Şile Deniz Feneri’mizin ardından, ilçemizin bir başka değerini daha restore ederek, gelecek kuşaklara aktaracağız. Şile’nin kadim tarihinin birer simgesi olan bu önemli eserleri birer birer restore etmeye devam edeceğiz. Çalışmalarına başladığımız Hacı Osmanağa Camii’nin ardından ilçemizdeki tarihi çeşmeleri de restore edeceğimizin müjdesini vermek istiyorum’’ dedi.



#Şile
#Restorasyon
#Tarihi Camii
#Hacı Osmanağa Camii
3 saat önce
default-profile-img
Hacı Osmanağa Camii restore ediliyor
Denizli İhracatçılar Birliğinden Genel Kurula çağrı
Karayolları Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
Güngören Belediyesinden konut ve dükkan satış ihalesi
Acıyı karşılamak
2 ay yerine 4 ay uzasın
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.