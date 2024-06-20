Hacizli dövize aynen muhafaza

TİKA, Etiyopya’da daha önce restore ettiği Kral Necaşi’nin türbesi ve camisi, 2020-2022’deki iç savaşta tahrip olunca yeniden harekete geçti. TİKA, türbe ve camiyi savaş öncesi duruma getirilip 15 sahabe mezarını onaracak. Hicret sırasında Müslümanlara ev sahipliği yapan Necaşi’nin İslam tarihinde önemli yeri var.