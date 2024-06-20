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Hacizli dövize aynen muhafaza

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 20/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:34 - 20/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Hacizli dövizlere nasıl işlem yapılacağına ilişkin soru işaretlerini Adalet Bakanlığı giderdi. Gaziantep İcra Daireleri Başkanlığı, el konulan döviz cinsinden paraların Türk lirasına çevrilerek bankalardaki kiralık kasalarda tutulması yönünde görüş bildirerek, konuyu Adalet Bakanlığı’na sordu. Bakanlık ise verdiği cevapta, döviz cinsinden paraların, haciz icra sürecinde bankada açılacak bir vadesiz hesapta yabancı para cinsinden tutulması gerektiğini bildirdi.



#Döviz
#Haciz
#Adalet Bakanlığı
#İcra
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