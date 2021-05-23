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İSTANBUL

Hadi Özışık’ın ofisinde arama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun suç duyurusunda bulunduğu gazeteci Hadi Özışık’ın sahibi olduğu internet sitesinin ofisinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hadi Özışık’ın ofisinde arama
Hadi Özışık

ABDULLAH SARİCA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun suç duyurusunda bulunduğu gazeteci Hadi Özışık’ın sahibi olduğu internet sitesinin ofisinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Bakan Soylu’nın suç duyurusunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçti.

CEP TELEFONLARI İNCELENECEK

  • İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’nden çıkan arama kararının ardından Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ofiste arama yapıldı. Aramalarda Hadi Özışık ve Süleyman Özışık’ın bilgisayarları ile cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.
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