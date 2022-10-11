​Hadsiz paylaşıma hapis cezası.

Ramazan’ın en özel gecesi olan Kadir Gecesi’nde alkol masasından paylaşımları ile dalga geçen Pegasus çalışanlarından Onur T. hakkındaki davada karar çıktı. İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararına göre Onur T.’nin “Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin” yazısıyla paylaşmasının İslam dinince kutsal sayılan değerleri aşağılama niteliğinde olduğu, sanığın fiilinin toplumun birlikte yaşama duygusuna zarar verme niteliğini haiz olduğu ve toplumsal barışı bozmaya elverişli bulunduğu belirtildi.
Mahkeme, sanık hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.