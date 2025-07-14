Hafıza yeni bölümüyle yayında: Darbe başarılı olsaydı ne olacaktı?

Ersin Çelik ile İbrahim Ufuk Kaynak, yaşanan son gelişmeleri Hafıza'da ele alıyor.
Yeni Şafak’ın ses getiren serisi Hafıza uzun bir aradan sonra yeniden ekranlarda. Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak 93. bölümde, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında yaşananları değerlendirdi.
Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik ve Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni sezonunun üçüncü bölümünde
"Darbe başarılı olsaydı ne olacaktı?"
konusunu masaya yatırdı.
Hafıza'nın yeni bölümünü izlemek için;
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