Hafıza'nın yeni bölümü yayında: ABD'nin dört büyük stratejisi

Hafıza'nın bugünkü bölümünde Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik, muhalefetin büründüğü 'liberalizm' kabuğu üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Muhalefetin bugüne kadarki çizgisinin, 'liberal olduğunu söylemeden sosyalist enternasyonele katılarak liberalizmi savunmak' olduğunu söyleyen Kaynak, "Liberalizm bir zehirdir. Özellikle bizim gibi ülkeler için. Devlet açısından tam bir facia. Eğer birileri devlet için liberalizmi savunuyorsa en büyük tehdit. Liberallere göre devlet yapısının yüzde ellisini o devletin sahibi, diğer yarısını da uluslararası şirketler ve sivil toplum kuruluşları yönetiyor." dedi. Birleşmiş Milletler'in (BM) ve Batı'nın Siyonist yönetimlerin elinde olduğuna vurgu yapan Ersin Çelik de üniversitelerde yayılan Gazze destekçisi gösterilerle büyük bir vicdan oluştuğunu ifade ederek, "Esaret altında olanın kim olduğu, kimler olduğu çok net bir şekilde ortaya çıktı hocam 7 Ekim'den beri. Esir olan dünyaymış özgür olan Gazze'ymiş. Ve Gazze özgürlük mücadelesi veriyor. Özgürlüğünü korumanın mücadelesini veriyor." dedi. Batı'yı yönetenlerin kafa yapısının esir olduğunu kaydeden Kaynak da, "Bu çok kötü bir şey. Halkın bir kısmı şu anda inanılmayacak derece döndü. Diyor ki 'Vicdanın bir sesi var'. Ben o yüzden diyorum Avrupa'daki üniversitelere de yayılacak. Zaten Paris'te, Fransa'da falan çıktı ama bunlar yeterli değil." ifadelerini kullandı.