Hafıza'nın yeni bölümü yayında: Terörsüz bir Türkiye mümkün mü?

Ersin Çelik ile İbrahim Ufuk Kaynak, bölgemizde yaşanan son gelişmeleri Hafıza'da ele alıyor.
Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza, 'Büyük Resim' başlığı altında, yeniden izleyicisiyle buluştu. Geçmişin ve bugünün nabzını tutarak geleceği kurgulayan Hafıza'da, Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik, 'Terörsüz bir Türkiye mümkün mü?' meselesini masaya yatırdı.
Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik ve Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni sezonunun ikinci bölümünde "Terörsüz bir Türkiye mümkün mü?" konusunu masaya yatırdı.
Hafıza'nın 92nci bölümünü izlemek için;
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