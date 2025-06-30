Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza geri döndü: Coğrafyamızda son yaşananlar neye işaret ediyor?

Ersin Çelik ile İbrahim Ufuk Kaynak, bölgemizde yaşanan son gelişmeleri Hafıza'da ele alıyor.
Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza, 'Büyük Resim' başlığı altında, yeniden izleyicisiyle buluşuyor. Geçmişin ve bugünün nabzını tutarak geleceği kurgulayan Hafıza'da, Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik, "Coğrafyamızda son yaşananlar neye işaret ediyor?" konusunu masaya yatırıyor.
Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik ve Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni sezonunun ilk bölümünde "Coğrafyamızda son yaşananlar neye işaret ediyor?" konusunu masaya yatırıyor.
Hafıza'nın yeni bölümünü izlemek için;
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