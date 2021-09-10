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Hafızlıkta 75 gün hedefi

Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Gülsüm Arslan tarafından geliştirilen proje kapsamında, musiki makamlarını kullanarak koro halinde ezber yapan öğrenciler 75 günde hafız olmak için çalışıyor. ..

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hafızlıkta 75 gün hedefi​
Musiki makamlarını kullanarak koro halinde ezber yapan öğrenciler 75 günde hafız olmak için çalışıyor.

Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Gülsüm Arslan tarafından geliştirilen proje kapsamında, musiki makamlarını kullanarak koro halinde ezber yapan öğrenciler 75 günde hafız olmak için çalışıyor. Arslan, mevcut yöntemlerle hafızlığını 3 yılda tamamlamasının üzerine, yüksek lisans tez konusu olan “Hafızlık Projesi”ni geliştirdi.

Gülsüm Arslan
Gülsüm Arslan
  • Projenin ilk kez denendiğini belirten Arslan, şu bilgileri verdi: “Bir günde 10 sayfa ezber yapıyoruz. Yani bireysel ezberde iki saatte bir sayfa ezber yapılabilirken, projeye ilk başladığımızda bir sayfa ezberimiz 45 dakika sürerken, şu anda 25 dakikaya düştü. Zihin açılıyor. Hafızlıklarını 75 günde bitirmek üzere başladık bu projeye. Üçte ikisi bitti, üçte biri kaldı. Yani Kur’an-ı Kerim’i 10 cüz olarak üçe ayırdık. Birinci 10 cüzü elimize aldık, her cüzün birinci sayfasından başladık ezbere. Sonra ikinci gün, ikinci 10 sayfaları ezberlerken ilk günkü ezberlenen o 10 sayfanın da has dediğimiz kuvvetlendirme işlemini yaptık. Tekrarlı metotlarla periyodik aralıklarla tekrarlarla uzun süreli belleği atarak hafızlığımıza devam ediyoruz.”
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