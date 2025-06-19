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Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış görülmeyecek

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış görülmeyecek

15:4719/06/2025, Perşembe
AA
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Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış görülmeyecek.
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış görülmeyecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, gelecek günlerdeki hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hafta sonu, yurdun büyük bölümünde yağış görülmeyeceğini belirten Çelik, Trakya bölgesi, Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi ve Toroslar mevkisinde kısa süreli, yerel yağış geçişlerinin olacağını kaydetti.

Sıcaklıkların genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini dile getiren Çelik, üç büyükşehirde gelecek üç gün boyunca yağış beklenmediğini, sadece cumartesi günü Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel gök gürültülü yağış geçişleri olacağını aktardı.

Çelik, hafta sonu gelen sistemle özellikle kuzey ve iç bölgelerde sıcaklıklarda 3-4 derecelik bir düşüşün yaşanabileceğini söyledi.



#Cengiz Çelik
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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