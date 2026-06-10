Hafta tatili yıllık izne dahil değil

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllık ücretli izin hesabına ilişkin önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, yıllık izin kullanan işçinin izin süresine denk gelen hafta tatillerinin yıllık izin günlerinden düşülemeyeceğini belirterek, eksik hesaplama nedeniyle verilen yerel mahkeme kararını kanun yararına bozdu. Karara konu olayda bir işçi, iş sözleşmesinin sona ermesinin ardından kullanılmayan yıllık izin ücretlerinin de aralarında bulunduğu işçilik alacaklarının tahsilini talep etti. İlk derece mahkemesi, işçinin hak ettiği yıllık izinlerin tamamını kullandığı gerekçesiyle bu talebi reddetti. Ancak Adalet Bakanlığı, kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dosyayı kanun yararına temyiz etti. Bakanlık, işçinin izin kullandığı dönemlere denk gelen hafta tatili günlerinin yıllık izin süresinden sayılamayacağını, bu nedenle kullanılmamış izin hakkının bulunduğunu savundu.