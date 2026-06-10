Hafta tatili yıllık izne dahil değil

Yargıtay, işçilerin yıllık ücretli izin kullandığı dönemlere denk gelen hafta tatili günlerinin izin süresine dahil edilmeyeceğine karar verdi. Temyiz kararında, ulusal bayram ve genel tatil günleri de aynı kapsama alındı.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllık ücretli izin hesabına ilişkin önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, yıllık izin kullanan işçinin izin süresine denk gelen hafta tatillerinin yıllık izin günlerinden düşülemeyeceğini belirterek, eksik hesaplama nedeniyle verilen yerel mahkeme kararını kanun yararına bozdu. Karara konu olayda bir işçi, iş sözleşmesinin sona ermesinin ardından kullanılmayan yıllık izin ücretlerinin de aralarında bulunduğu işçilik alacaklarının tahsilini talep etti. İlk derece mahkemesi, işçinin hak ettiği yıllık izinlerin tamamını kullandığı gerekçesiyle bu talebi reddetti. Ancak Adalet Bakanlığı, kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dosyayı kanun yararına temyiz etti. Bakanlık, işçinin izin kullandığı dönemlere denk gelen hafta tatili günlerinin yıllık izin süresinden sayılamayacağını, bu nedenle kullanılmamış izin hakkının bulunduğunu savundu.
Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İş Kanunu'nun açık hükmüne dikkat çekti. Kararda, yıllık ücretli izin hesabında izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinin izin süresinden sayılamayacağı vurgulandı. Yargıtay, işçinin çalışma süresi karşılığında toplam 28 günlük yıllık izin hakkı bulunduğunu, dosyadaki izin kayıtlarına göre bu izinlerin kullandırıldığının görüldüğünü ancak izin dönemleri içinde toplam 4 hafta tatili gününün yer aldığını tespit etti.