Gündem Hafterin havası çökecek
POLİTİKA

Hafter'in havası çökecek

TSK’nın Libya’ya gönderdiği ilk birlikler sahada göreve başladı. İlk başlarda terör örgütü Hafter’in özellikle havadaki üstünlüğüne darbe vurulacak. Libya Yedek Kuvvet Komutanı Nasir Ammar “Türkiye bize radar, hava savunma sistemleri ve uzman gönderdi. Bu gelişmiş silahlarla gökyüzündeki herhangi bir uçağı vurabiliriz” dedi. Arap medyası da askerlerin Trablus’a radar/radyo frekans karıştırıcı cihazlar getirdiğini ve Hafter’in hava güçlerinin köreltileceğini yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hisar
Hisar

TBMM’de kabul edilen tezkerenin ardından Libya’ya ilk birlikler gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birliklerin Libya’da olduğunu bizzat doğruladı. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu da Türk birliklerinin sahada görevlerine başladığını duyurdu.

UÇAKLARI VURABİLİRİZ

Yedek Kuvvet Komutanı Nasir Ammar, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Türk ordusunun terörün karşısında durmak için Libya’ya geldiğini söyledi. Ammar, “Uzman kuvvetler geldi. Türk kuvvetlerinin gelmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdi Libyalı askerlerle birlikteler ve savaşıyorlar. Asker sayısı veremem. Türkiye bize radar ve hava savunma sistemleri ve uzman gönderdi. Bu gelişmiş silahlarla gökyüzündeki herhangi bir uçağı vurabiliriz” ifadelerini kullandı.

GECE GÖRÜŞ SİSTEMİ DE GİTTİ

Hafter

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yakın basın yayın kuruluşlarında ise Türkiye’nin Trablus’a radar ve radyo frekans karıştırıcı cihazlar gönderdiğini, bu ekipmanlarla darbeci asker Hafter hava güçlerinin köreltileceğini yazdı. Ayrıca gece görüş cihazları ile mayın ve patlayıcı dedektörlerinin de gönderilen malzemeler arasında olduğu iddia edildi.

ANLAŞMAYI İPTAL ÇABASI

Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi, Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesine zemin hazırlayan askeri anlaşmayı ele almak üzere toplandı. Meclis, Türkiye ile anlaşmanın geçersiz olduğunu iddia ederek UMH Başbakan Feyyaz el Sarac ve Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı’nın yargılanmasını talep etti. UMH Başbakanı Sarac ise Dışişleri Bakanlığı’na, Haftar’ın saldırısını destekleyen ülkelere karşı harekete geçme talimatı verdi. Libya’daki Alahrar TV’ye de bir demeç veren Sarac, Hafter’in saldırısına katılımı nedeniyle BAE ile bağların koparıldığını söyledi.

Rusya ve İran’la Libya görüşmesi

Sergey Şoygu

Türkiye, Rusya ve İranlı yetkililer arasında gerçekleştirilen telefon diplomasisinde, Libya ve Orta Doğu’daki gerginliği azaltmaya yönelik adımlar değerlendirildi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan’ın telefonda görüştüğü belirtildi. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki durumun ele alındığı görüşmede, bölgedeki kriz durumlarının çözümü ve gerginliğin azaltılması için atılabilecek ortak adımların değerlendirildiği ifade edildi. Açıklamada Şoygu’nun, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile de telefon görüşmesi gerçekleştirerek, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından, Orta Doğu’da gerginliğin artmasını önlemeye yönelik adımları istişare ettiği bildirildi.

Sirte saldırısı püskürtüldü

  • Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, darbeci General Halife Hafter milislerinin Sirte’ye yönelik saldırısının püskürtüldüğünü açıkladı. Açıklamada, Hafter güçlerinin kente doğru ilerlediğine ve bazı bölgeleri ele geçirdiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Kentte durumun tamamen kontrol altında olduğu belirtilen açıklamada akşam saatlerindeki çatışmaların ise kentin dışında meydana geldiği aktarıldı.

Trablus’ta katliam
DÜNYA
Trablus’ta katliam
Hem derviş hem akıncı

Hem derviş hem akıncı

Erdoğan: ​Kendi oyun planımızı hayata geçirmeye mecburuz.
Mehmetçik paniği

Mehmetçik paniği

​Mısır, Suudi Arabistan, BAE ve Yunanistan'dan ittifak çağrısı.
Hafterinhavası çökecek

Hafter'in
havası çökecek

​Türkiye, 108 yıl sonra yeniden Libya topraklarında.
ABD Zarif'e vize vermedi iddiası

ABD Zarif'e vize vermedi iddiası

​İran Dışişleri Bakanı BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılamayabilir.
Trablus kırmızı çizgimizdir

Trablus kırmızı çizgimizdir

​Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Askeri okula saldırı savaş suçudur.
ABD çekiliyor <br>iddiasına yalanlama

ABD çekiliyor
iddiasına yalanlama

ABD Savunma Bakanı Esper, açıklama yaptı.

22 ilçede okullar tatil edildi

22 ilçede okullar tatil edildi

​Bir il ve 7 ilçede ise taşımalı eğitime ara verildi.

Tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz

Tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz

BM, küresel gerilimi endişeyle takip ediyor.
AB olağanüstü toplanacak

AB olağanüstü toplanacak

​Irak ve İran'daki gelişmeleri değerlendirecekler.
Almanya küresel <br>gücünü kaybediyor

Almanya küresel
gücünü kaybediyor

​Otomobil üretimi 23 yılın en düşük seviyesinde.
İki gündür <br>deniz ulaşımı yok

İki gündür
deniz ulaşımı yok

Bozcaada ve Gökçeada'da okullar tatil edildi.
İran'a uyarı

İran'a uyarı

​Genel Sekreter Stoltenberg, çağrıda bulundu.
Türk askeri Libya'ya <br>ayak bastı mı

Türk askeri Libya'ya
ayak bastı mı

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar.
İBB'nin TIR'ı <br>kaza yaptı

İBB'nin TIR'ı
kaza yaptı

Bariyeri aşarak yol kenarına düştü.
Sözleşmeli öğretmenlik<br> başvuruları başladı

Sözleşmeli öğretmenlik
başvuruları başladı

​20 bin kadro için son tarih 10 Ocak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.