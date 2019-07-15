Hain darbe girişimini ilk Yeni Şafak duyurdu

Yeni Şafak'ın da bünyesinde olduğu Albayrak Medya Grubu, 15 Temmuz gecesi direnişin kalelerinden birisi oldu. Yeni Şafak, kalkışmayı "Paralel subaylardan ihanet girişimi" başlığıyla duyurdu. Bu haber, kısa sürede yankı buldu. Yeni Şafak, halkı meydanlara davet etme noktasında da öncülük etti. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 81 ildeki vatandaşlara kalkışmaya karşı tavır alma çağrısı yaptı.
Yeni Şafak’ın da bünyesinde olduğu Albayrak Medya Grubu, darbecilere karşı patronundan, genel yayın yönetmenine, muhabirinden, idari personeline kadar cansiperane şekilde mücadele etti. Bir saniye bile durmayan Yeni Şafak ve tvnet’in haber merkezleri gelişmeleri anlık olarak Türkiye ve dünyaya ulaştırdı, milleti direnişe çağırdı.
İÇ SAVAŞ VE İŞGAL GİRİŞİMİ
tvnet’e bağlanan Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül de, “Bu yaşananlar iç savaş ve işgal girişimidir. Hepimiz bu ülkeye sahip çıkmakla yükümlüyüz. Ya var olacağız, ya yok olacağız” dedi.
Türkiye’ye yeniden diz çöktürülmek istendiğin belirten Karagül herkesi direnişe destek vermeye çağırdı:
"Buna izin vermeyeceğiz. Bu ülkeyi seven her fert canı pahasına mücadele edecek ve bu işi başaramayacaklar. Tüm insanlarımız sokaklara dökülerek bu işi püskürteceklerdir. Hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti bir örgütün yönetimine geçmeyecektir. Bir örgüt devleti olmayacaktır. Allah göstermesin, bunlar başarırsa, üç ay içinde Türkiye Cumhuriyeti bölünecektir, parçalanacaktır."