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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Hain darbe girişimini ilk Yeni Şafak duyurdu

Yeni Şafak'ın da bünyesinde olduğu Albayrak Medya Grubu, 15 Temmuz gecesi direnişin kalelerinden birisi oldu. Yeni Şafak, kalkışmayı "Paralel subaylardan ihanet girişimi" başlığıyla duyurdu. Bu haber, kısa sürede yankı buldu. Yeni Şafak, halkı meydanlara davet etme noktasında da öncülük etti. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 81 ildeki vatandaşlara kalkışmaya karşı tavır alma çağrısı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saat 22.28'de FETÖ'cü darbeciler, Boğaziçi Köprüsü'nü kapatmıştı.
Saat 22.28'de FETÖ'cü darbeciler, Boğaziçi Köprüsü'nü kapatmıştı.

Yeni Şafak’ın da bünyesinde olduğu Albayrak Medya Grubu, darbecilere karşı patronundan, genel yayın yönetmenine, muhabirinden, idari personeline kadar cansiperane şekilde mücadele etti. Bir saniye bile durmayan Yeni Şafak ve tvnet’in haber merkezleri gelişmeleri anlık olarak Türkiye ve dünyaya ulaştırdı, milleti direnişe çağırdı.

Türkiye son birkaç yılda Gezi olayları, 17/25 Aralık kumpasları, terör saldırıları ve Suriye krizi gibi çok çetin olaylar yaşadı. Yeni Şafak bu kritik dönemlerde hep doğru yerde durdu, yüz akı yayıncılık yaptı. 15 Temmuz’daki darbe girişiminde de aynı hızlı refleksi gösterdi, FETÖ’cü cuntacılarla sonuna kadar mücadele etti.

HALKI DİRENİŞE ÇAĞIRDI

Albayrak ailesinin hemen hemen tamamı darbe gecesi medya binasında toplanıp süreci takip etti. İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Albayrak, tvnet’in canlı yayınına çıktı ve herkesi darbe girişimine karşı tavır almaya karşı çağırdı. Mustafa Albayrak, tvnet'teki konuşmasında şunları söyledi:

  • “Trabzon’dan buraya (İstanbul’a) geldiğimizde havaalanından çıktıktan 5 dakika sora çıkışlar durduruldu. Bir anormallik vardı zaten. Ne yapalım diye aramızda konuştuk ve Vatan Caddesine gitmeye karar verdik. Vatandaşlar askerlerden tankları almıştı. Askerlerin silahlarını almışlardı. Cumhurbaşkanımıza söylenen “Dik dur eğilme bu millet seninle” söyleminin ne kadar karşılıklı olduğunu gördük. Az önce de Başbakan bir açıklama yaptı havadaki her uçak vurulacak diye. Bunu durdurmanın en sağlıklı yolun bu olduğuna inanıyorum. Bunun kökü kazınana kadar devam etmesi gereken bir mücadele olduğunun kesin kanıtı budur.”

İÇ SAVAŞ VE İŞGAL GİRİŞİMİ

tvnet’e bağlanan Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül de, “Bu yaşananlar iç savaş ve işgal girişimidir. Hepimiz bu ülkeye sahip çıkmakla yükümlüyüz. Ya var olacağız, ya yok olacağız” dedi.

Türkiye’ye yeniden diz çöktürülmek istendiğin belirten Karagül herkesi direnişe destek vermeye çağırdı:

  • "Buna izin vermeyeceğiz. Bu ülkeyi seven her fert canı pahasına mücadele edecek ve bu işi başaramayacaklar. Tüm insanlarımız sokaklara dökülerek bu işi püskürteceklerdir. Hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti bir örgütün yönetimine geçmeyecektir. Bir örgüt devleti olmayacaktır. Allah göstermesin, bunlar başarırsa, üç ay içinde Türkiye Cumhuriyeti bölünecektir, parçalanacaktır."
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